Конституционный суд РФ призвал учитывать длительную устойчивую связь с Россией при рассмотрении дел иностранцев, пропустивших срок продления вида на жительство. Отныне судам общей юрисдикции надлежит руководствоваться конституционно-правовым толкованием закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", изложенном в постановлении по делу гражданина Вьетнама Нгуен Чонг Хая.

В высшую юридическую инстанцию страны Нгуен Чонг Хай обратился за защитой после того, как суды неоднократно отказали ему в продлении вида на жительство.

Причем не были приняты во внимание те обстоятельства, что вьетнамец живет в России уже 30 лет, имеет здесь жену и дочь, а связи с родиной не поддерживает. До 2012 года мужчина регулярно получал вид на жительство, но в 2012 году продлить его не смог в силу сложных финансовых обстоятельств семьи. Сначала Нгуен Чонг Хая собирались выдворить из страны, однако потом это наказание отменили как противоречащее Конвенции о защите прав человека - ведь мужчине пришлось бы оставить жену и ребенка.

С тех пор пять лет гражданин Вьетнама не имеет законных оснований для проживания в Воронеже. От мужчины последовательно требовалось предоставить документы о легальном проживании до наступления пропущенного срока, потом выехать по транзитной визе и вернуться в Россию. Нгуен Чонг Хай считает такое применение закона не соответствующим Конституции РФ, в том числе нарушающим его право на неприкосновенность частной жизни.

Суды имеют право, не ограничиваясь констатацией соответствия закону, восстановить пропущенный срок

Конституционный суд уже рассматривал дела и жалобы, связанные с применением положений закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Поэтому решение вынесено без проведения публичных слушаний.

- Иностранный гражданин, испрашивая и получая право на постоянное проживание в России и законопослушно реализуя его в течение длительного времени, имеет основания ожидать, что государство не оставит без внимания и уважения качество и длительность уже сложившихся правоотношений и не лишит его этого права за единичное неисполнение обязанности по соблюдению правил миграционного учета, - напомнил Конституционный суд прежнюю позицию, ранее изложенную уже неоднократно.

Суды имеют право, постановил Конституционный суд , не ограничиваясь констатацией формального соответствия закону, восстановить пропущенный срок. При условии, если установят, что между РФ и иностранным гражданином сложилась устойчивая связь, он давно живет в стране на законных основаниях. Дело Нгуен Чонг Хая подлежит пересмотру.