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30.05.2018 21:30
Рубрика: Культура

Чародей

Кто сегодня сможет заменить Александра Абдулова
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя №7580 (117)
Александр Абдулов всегда был таким, каким должен быть актер: мобильным и бесшабашным. Скажешь "полети" - полетит, скажешь "помчись на коне" - помчится, "рассмеши" - споет "Уно моменто", "полюби" - полюбит! Он и по жизни летел так, что не все понимали, где именно у него "батарейки". Для обычного человека он прожил очень мало - всего 54 года. Для человека, столь тратящего себя, - очень много. Такие уходят в 37 и 42. Он стал широко известен всем в 25 лет после роли человека-медведя в фильме "Обыкновенное чудо", поставленном Марком Захаровым по пьесе Евгения Шварца.

Поцелуешь девушку - останешься медведем. И 29 лет - на виду у всей страны. Когда каждый - друг, все женщины - твои, театр... Какой театр! В Ленкоме Абдулов проработал 34 года! А там такие люди вокруг. Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер, Олег Янковский, Инна Чурикова, Николай Караченцов... Строил храм. Родил дочь. Написал книгу - о ней, неопубликованной, расскажут в новом фильме Первого канала, который, кстати, посвятит артисту весь субботний день. Новый документальный фильм "Александр Абдулов "С любимыми не расставайтесь" - в эфире 2 июня в 10.15.
Что посмотреть на ТВ к юбилею Александра Абдулова

В день 65-летия Александра Абдулова можно просто вспоминать о нем, перечисляя в голове любимые роли. У автора этих строк это Иван-Ванечка в "Чародеях", Фагот-Коровьев в "Мастере и Маргарите", Ланцелот в "Убить дракона" и удивитесь сейчас, но Алик в фильме Валерия Фокина "Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны" - экранизация повести Людмилы Улицкой. Эта последняя роль странным образом перешла в его жизнь или наоборот: жизнь - в роль. Вспоминается вечер памяти талантливейшего художника Ленкома Олега Шейнциса - он проходил в Центре на Страстном. Абдулов прийти уже не мог - кажется, лечился в Израиле, но, будучи сам уже тяжелобольным, прислал видео. Он там был, как Алик у Улицкой. В Ленкоме к 65-летнему юбилею прошел такой же вечер, но уже памяти Абдулова. Собралось много хороших людей - и всем им очень не хватает его.

Можно подумать в день рождения Александра Абдулова и о том (и об этом не раз говорили на посвященном ему вечере), что бывает же такое - все звезды сошлись и появился он - уникальный и неповторимый, при этом не идеальный вовсе. Кто сегодня может сравниться с Абдуловым? Хабенский? Козловский? Паль? В нашем "сегодня" есть актеры, которые действительно чем-то Абдулова напоминают. Первым стоит назвать Данилу Дунаева. Один и тот же тип лица, иногда - манера говорить. Но совершенно разная энергетика. Да и профессиональная судьба. Евгений Цыганов - да, в его взгляде иногда проскальзывает какая-то "абдуловская" чертовщинка. Женщины его также любят. Та же похожая - иногда словно отстраненная - манера игры. Почему-то вспоминается Антон Шагин. Абсолютно непохожий внешне, но что-то абдуловское в нем есть. Впрочем, речь о том, что каждый артист неповторим, но не над каждым восходит счастливая звезда. Жители разных городов и стран вспоминают своего Абдулова. Он свой в Ханты-Мансийске. Увы, там он уже в виде памятника. Были времена - царил на фестивале "Дух огня". Он "заряжал собой" и Московский кинофестиваль. Режиссер Сергей Соловьев - президент фестиваля "Дух огня", инициатор установки памятника актеру в Ханты-Мансийске (он дружил с артистом и снимал его в своих картинах), мечтал о том, чтобы памятник Александру Абдулову был и в Москве.

Прямая речь

Марк Захаров, народный артист России, художественный руководитель театра Ленком:

- Сегодня никто не может заменить Александра Абдулова. Артисты большие - а он был таким - они уникальны. Как сказать, что кто-то может заменить Татьяну Пельтцер, Евгения Леонова, Леонида Броневого. Могут возникать какие-то яркие фигуры, но не напоминающие впрямую. Двойников никаких быть не может.

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