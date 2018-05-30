Кудрин назвал сбережения населения источником инвестиций в экономику

Рост российской экономики помогут обеспечить механизмы проектного финансирования и сбережения населения при условии низкой инфляции, сообщил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе специальной сессии международного форума "Примаковские чтения".

Были альтернативные предложения, сказал Кудрин. Главный их тезис заключался в том, чтобы увеличить эмиссию денег для финансирования инвестиций. Но это приведет к инфляции и повышению стоимости денег.

"Эмиссия никогда не прекращалась, но речь идет о том, что она не должна быть искусственной ради проектов. У Центробанка есть своя миссия - удержать стоимость денег в экономике на низком уровне и второе - курс рубля. Это будет главный вклад Центробанка в экономический рост. Если эти параметры будут выдержаны, тогда сбережения граждан обеспечат формирование тех инвестиционных фондов, которые обеспечат рост экономики", - сказал Алексей Кудрин.

Он отметил, что правительство уже определило проектное финансирование в качестве одного из механизмов поддержки экономического роста, но конкретные параметры будут уточнены. Три процента, видимо, будет государственная часть. Она затем позволит шаг за шагом поддержать частные инвестиции, отметил глава Счетной палаты.