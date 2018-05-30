Лавров и Помпео договорились работать над улучшением отношений РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео согласились с необходимостью работать над нормализацией атмосферы двусторонних отношений.

"Министр и госсекретарь согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия", - говорится в сообщении МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей.

Телефонный разговор Лаврова и Помпео состоялся по инициативе американской стороны.