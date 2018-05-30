Лавров прокомментировал убийство журналиста Бабченко на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал "печальной модой" русофобские настроения в международных отношениях.

"Очередная трагедия в Киеве - Аркадий Бабченко был убит в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства заявляет о том, что это сделали российские спецслужбы… Эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, - очень печальная", - цитирует ТАСС выступление министра на "Примаковских чтениях" в Москве.

Он отметил, что эту моду подхватили на Украине, где "пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов и абсолютно игнорируют советы тех же западных кураторов о том, как им наводить порядок у себя же дома".

По словам министра, Украина нужна этим кураторам, чтобы продвигать русофобские взгляды и создавать неудобные условия вокруг России.