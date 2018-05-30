Лукашенко назвал молодежь мощной силой, способствующей развитию Беларуси

Поставить самолет на крыло - значит, испытать его в полете. Для молодежи РБ привычным стартовым полигоном, дающим возможность испытать волю и знания на взлете к своим жизненным "эверестам", стало, в том числе, и общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи". Оно объединяет в своих рядах тысячи талантливых, энергичных, любящих граждан страны.

Сегодня, когда по всей Беларуси слышны раскатистые мелодии последнего школьного звонка, юноши и девушки собрались в Минске на свой 43-й национальный форум, в послании которому, по информации пресс-службы главы государства, Александр Лукашенко счел необходимым подчеркнуть правоту жизненного алгоритма: "молодежь, олицетворяя будущее, является мощной силой, способствующей социальному и экономическому развитию страны".

Президент назвал БРСМ "надежным партнером государства в проведении молодежной политики", который "достойно продолжает и развивает лучшие традиции своего народа". Он обратил внимание, что реализуемые Союзом проекты направлены на формирование у нового поколения таких качеств, как ответственность, трудолюбие, патриотизм, уважение к истории родной земли. "Уверен, результатом съезда станут новые идеи и перспективные проекты, объединяющие молодежь", - подчеркнул белорусский лидер.

И у этой уверенности существует солидный "банк данных". Более шести тысяч молодых людей, по информации заместителя премьер-министра Василия Жарко, включены в интегрированный банк данных одаренной и талантливой молодежи республики. Об этом он сообщил сегодня на встрече с ними, о которой информирует БЕЛТА.

Член правительства напомнил, что в республике создана и действует эффективная система поддержки молодых дарований. Назвав их "интеллектуальной творческой элитой", Жарко был по-человечески восхищен тем, насколько ярко эти юные самородки поражают своей одаренностью и трудолюбием.

Раскрыть талант, вселить надежду и уверенность в своих силах, по словам вице-премьера, способствует "целенаправленная государственная политика по защите прав и законных интересов детей и молодежи, созданию необходимых условий для развития творческого и интеллектуального потенциала". Свидетельством этому он назвал деятельность Специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и фонда главы государства по поддержке талантливой молодежи.

Из этих материальных источников, по данным Жарко, только в прошлом году были поощрены более двух тысяч молодых людей, звания лауреата удостоен 71, отмечены более 100 человек и 17 творческих коллективов. Высшую награду - Гран-при со званием лауреата - получили двадцать номинантов.

Золотые медали на молодежных Дельфийских играх завоевали Валерия Шепелевич и Лия Гончарук, Гран-при детского музыкального конкурса "Витебск-2017" удостоена Мария Магильная, обладателем Гран-при международного музыкального конкурса во Франции стал фортепианный дуэт Анастасии и Дарьи Лукашенко, первую премию международного конкурса юных скрипачей в Бельгии получила Александра Арбузова.

Особые слова признательности вице-премьер адресовал педагогам и родителям, которые вкладывают свою душу и профессионализм, вместе радуются успехам и помогают преодолевать трудности. "Уверен, что оценка государством ваших заслуг станет важным стимулом для каждого из вас и прочным фундаментом для дальнейшего совершенствования, а ваши знания, достижения и победы послужат достойным вкладом в развитие страны", - заключил, обращаясь к молодежи, Василий Жарко.