Макарова проиграла во втором круге "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Екатерина Макарова, занимающая 36-ю строчку в рейтинге WTA, вылетела из одиночной сетки "Ролан Гаррос" во втором круге.

По ходу матча с чешкой Барборой Стрыцовой Макарова много ошиблась, за что громко ругала себя, и в итоге уступила в двух сетах со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Напомним, что Макарова стала пятой россиянкой, проигравшей на грунтовом "Большом шлеме" в Париже. Ранее сошли с дистанции Екатерина Александрова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Светлана Кузнецова.

Макарова также выступает в парном разряде - с соотечественницей Анной Калинской.