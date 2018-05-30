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30.05.2018 13:57
Рубрика: Спорт

Макарова проиграла во втором круге "Ролан Гаррос"

Текст: Анна Козина

Российская теннисистка Екатерина Макарова, занимающая 36-ю строчку в рейтинге WTA, вылетела из одиночной сетки "Ролан Гаррос" во втором круге.

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Шарапова не без труда пробилась во второй круг "Ролан Гаррос"

По ходу матча с чешкой Барборой Стрыцовой Макарова много ошиблась, за что громко ругала себя, и в итоге уступила в двух сетах со счетом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Напомним, что Макарова стала пятой россиянкой, проигравшей на грунтовом "Большом шлеме" в Париже. Ранее сошли с дистанции Екатерина Александрова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Светлана Кузнецова.

Макарова также выступает в парном разряде - с соотечественницей Анной Калинской.

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