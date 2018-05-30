Мария Шарапова заставила понервничать своих болельщиков. Во-первых, ее стартового матча на "Ролан Гаррос" пришлось долго ждать. Из-за дождя он был перенесен с понедельника на вторник. А во-вторых, экс-первая ракетка мира и пятикратная чемпионка "Больших шлемов" была близка к тому, чтобы проиграть голландке Рихел Хогенкамп, в активе которой лишь победы на турнирах ITF.

Шарапова ударно провела первый сет, много ошибалась во втором и вытащила матч, уступая 0:3 в третьей партии. В итоге встреча закончился в пользу Марии со счетом 6:1, 4:6, 6:3. Следующей соперницей россиянки будет хорватка Донна Векич.

- Я очень хорошо начала матч, но во второй партии стала играть нетерпеливо. Соперница поймала стабильность, а я наоборот потеряла свой темп. Но мне удалось взять шесть геймов кряду. Думаю, если и можно было перевернуть ход матча, то именно таким образом, - рассказала Маша о том, как вытаскивала игру. - Могу гордиться тем, что не сдалась, хотя понимаю: в какой-то момент я отступила от своей игры. При этом, даже проигрывая 0:3, я чувствовала, что была хороша вначале и думала, почему бы мне снова не заиграть также.

Вместе с Шараповой во второй круг шагнула Анастасия Павлюченкова, обыгравшая словенку Полону Херцог. Несмотря на то, что Насте в отличие от соотечественницы потребовалось для победы два сета, поединок получился также очень упорным. Он продолжался чуть больше двух часов: в первой партии Павлюченкова была сильнее соперницы 6:4, а во второй, чтобы сломить сопротивление словенки, потребовался тай-брек, на котором россиянка уверенно взяла верх над Херцог - 7:6 (7:1).

Еще одна российская теннисистка Светлана Кузнецова, увы, покидает парижские корты. Хотя Свете не повезло еще на стадии жеребьевки, когда в соперницы по первому кругу ей досталась чемпионка "Ролан Гаррос"-2016 испанка Гарбинье Мугуруса.

Если обратиться к статистике, то для Кузнецовой FrenchOpen - самый успешный из турниров "Большого шлема". Титул она выиграла в 2009 году, а в общем на парижских кортах одержала 52 победы, что на 17 больше, чем в Австралии и США и на 22, чем на Уимблдоне. Но в этом году в зачет пойдет только поражение. В первом сете Кузнецова, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA и пытается вернуться на прежний уровень после операции на запястье, практически на равных боролась с испанкой, но уступила на тай-брейке, а во втором сете смогла взять всего два гейма - 6:7, 2:6.

Евгений Донской также не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трех партиях проиграв немцу Ян-Леннарду Штруффу (1:6, 3:6, 0:6).

Помимо матча Шараповой, болельщики с нетерпением ждали продолжения стартового поединка действующего чемпиона Рафаэля Надаля. Испанцу предрекали быструю победу над "лаки-лузером" итальянцем Симоне Болелли, однако тот решил просто так не сдаваться. Накануне матч прервали из-за дождя при счете 6:4, 6:3, 0:3 в пользу Надаля. Но отметим, что грунтовый король отдал восемь геймов противнику впервые с "Ролан Гаррос-2015". Некоторые эксперты считают, что после победы в Риме, форма Рафы пошла на спад. Но вчера Надаль все-таки закончил матч в три сета - 6:4, 6:3, 7:6 (11:9), причем на тай-брейке Рафаэль отыграл четыре сетбола.

Отметим также победы второй ракетки мира датчанки Каролин Возняцки и экс-лидера мужского рейтинга серба Новака Джоковича. Возняцки, взявшая в январе свой первый "Шлем" на Australian Open, обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Каролин, часто слышавшая упреки в отсутствии заветного трофея, призналась, что в новом статусе чувствует себя более спокойно и уверенно.

- Давление не такое сильное, как раньше. Ведь теперь у меня есть титул чемпионки "Большого шлема", и что бы ни произошло, у меня его никто не отнимет, - отметила Возняцки. - Безусловно, это добавляет уверенности. Я постараюсь прогрессировать и дальше.

Что касается Джоковича, то он прошел бразильца Рожериу Дутра да Силву (6:3, 6:4, 6:4) и отметил юбилей, одержав 60-ю в карьере победу на "Ролан Гаррос". Но главное не цифры, а ощущения. Сербский теннисист заявил, что в последние пару недель не думает о состоянии травмированного локтя и не испытывает боли во время матчей.