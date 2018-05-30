У Суареса с чемпионатом мира свои счеты. В 2014 году он стал одним из главных антигероев турнира после того, как укусил итальянца Джорджо Кьеллини во время матча группового этапа. Уругвай тогда вышел в 1/8 финала, но без дисквалифицированного Луиса проиграл Колумбии.

Несмотря на впечатляющую статистику (31 гол в 51 матче за "Барселону" во всех турнирах), Луис провел не самый лучший сезон. Достаточно сказать, что в десяти играх в Лиге чемпионов уругваец забил лишь один мяч.

Если в "Барселоне" и без Суареса хватает лидеров, то в сборной он непререкаемый авторитет и незаменим. При этом сам Луис считает ведущим игроком национальной команды Диего Година.