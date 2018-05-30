"Матч ТВ" и сайт канала покажут все матчи ЧМ

"Матч ТВ" - единственный федеральный канал, который в максимально полном объеме покажет чемпионат мира-2018. Зрителям телеканала будут доступны для просмотра абсолютно все матчи турнира. Почти половина из всех игр (30) транслируются в прямом эфире на "Матч ТВ", остальные - в повторе.

Голосами чемпионата мира станут хорошо знакомые зрителям профессиональные комментаторы "Матч ТВ". Они выступят также в роли экспертов многочисленных студийных эфиров, которыми, наряду с трансляциями, будет наполнен эфир "Матч ТВ" на протяжении всего чемпионата.

Матч открытия Россия - Саудовская Аравия прокомментируют Нобель Арустамян и Дмитрий Шнякин. Перед играми, в перерывах и после матчей телеканал предложит вниманию зрителей прогнозы, анализ и мнение профессиональных экспертов.

Во время чемпионата мира расскажут о жизни и приключениях футбольных фанатов со всего мира в России. Проект называется "По России с футболом". Зритель узнает детали прибытия туристов на турнир: сколько денег потратили, как добирались, что удивило в России? Будут показаны прогулки с фанатами в городах чемпионата мира, гости России прокомментируют уровень организации, гостеприимство, достопримечательности и, конечно, футбол.

За день до старта чемпионата "Матч ТВ" запустит проект "День до". Эфир будет полностью посвящен городам чемпионата мира, насколько страна готова к чемпионату мира. Это будет марафон, почти без перерыров, из сюжетов в городах-хозяевах ЧМ. Зритель из первых уст узнает насколько "ЗА ДЕНЬ" до ЧМ все готово и чем живет каждый город-участник.

Экспертами телеканала, помимо комментаторов телеканала, на время чемпионата станут Александр Кержаков, Денис Глушаков в случае, если не попадет в окончательный состав сборной России на Мундиале, Дмитрий Сенников, Андрей Талалаев, Олег Корнаухов, Дмитрий Радченко, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Николай Писарев и другие.

Бесплатный просмотр трансляций всех матчей в высоком качестве и в прямом эфире будет у пользователей интернета на сайте "Матч ТВ". Впервые в истории чемпионатов мира во время трансляций пользователи смогут самостоятельно переключать режимы просмотра, используя возможности специальных камер, в числе которых: тактическая камера (паук), боковая камера (офсайд), камера, которая следит за звездными игроками из двух команд. Непосредственно во время трансляции возможен просмотр повторов лучших моментов матча.

Хайлайты матчей, видео-профайлы всех стран-участников будут доступны на всех диджитал-площадках "ГПМ Матч". В качестве дополнительного контента к трансляциям футбольных поединков посетители сайта получат полную статистику турнира, рассказы о звездах чемпионата, интерактивные опросы и голосования, комментарии на самые горячие темы экспертов и блогеров, яркие репортажи спецкоров из всех городов ЧМ-2018, оперативные интервью с игроками и тренерами сборной России, а также самыми интересными участниками главного спортивного события года.

Привычная программа телеканала претерпит значительные изменения. Вещание "Матч ТВ" будет полностью посвящено супертурниру: в круглосуточном режиме зрителям будут предложены прямые трансляции и повторы игр, студийные обвязки матчей, обзоры самых интересных событий, специальные репортажи и прямые включения с мест баталий футбольного чемпионата.

"Матч ТВ" заранее запустил ряд программ, приближающих чемпионат мира:

"Футбольное столетие" с Александром Шмурновым.

• "Наши на ЧМ"

• "География сборной"

• Цикл "Мундиаль. Наши соперники"

• "Вэлкам ту Раша" с Романом Нагучевым и Юлией Коваль.

• "Россия ждет".