Матвиенко: Совфед пригласит Цукерберга выступить на заседании палаты

Российские сенаторы намерены пригласить основателя Facebook Марка Цукерберга выступить на пленарном заседании палаты. Такое предложение высказал член комитета по экономической политике Антон Беляков, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу.

Она напомнила, что в верхней палате есть рубрика "Час эксперта", где выступают известные российские ученые, политики, деятели культуры. Идею приглашать на него и зарубежных экспертов глава Совфеда считает правильной.

"Я бы поддержала предложение о его (Цукерберга) приглашении на одно из наших заседаний в "Часе эксперта", - сказала она и дала соответствующее поручение главе комитета по экономполитике Дмитрию Мезенцеву. "Мы направим приглашение и постараемся организовать его приезд", - добавила Матвиенко.

Напомним, ранее Марк Цукерберг выступал перед американскими конгрессменами и депутатами Европарламента.