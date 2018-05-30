Минтруд рассказал о пособиях на детей до трех лет

"Я думаю, что до конца года мы должны это поручение реализовать", - приводится в релизе цитата главы Минтруда Максима Топилина. В пресс-службе ведомства при этом пояснили, что из заявления Топилина не следует, что ведомство намерено увеличить размер пособия именно до конца 2018 года.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на то же заявление Топилина сообщила, что детские пособия поднимутся уже до конца года. Пособия на детей возрастом от полутора до трех лет выплачиваются из средств работодателя и составляют 50 рублей в месяц.