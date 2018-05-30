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30.05.2018 19:48
Рубрика: Общество

Минздрав предложил запретить торговлю табаком 31 мая

Текст: Марина Гусенко

Россияне могут остаться без сигарет - Минздрав России предложил регионам в этот день ограничить торговлю табачными изделиями. Повод - Всемирный день без табака, который будет отмечаться 31 мая во многих странах.

Фото: depositphotos.com
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По этому поводу ведомство отправило в субъекты письмо. В нем в частности предлагается принято дополнительные меры по охране здоровья жителей вредного воздействия табачного дыма и последствий курения.

Среди предложенных мер, помимо  запрета на торговлю табаком 31 мая, есть запреты на "дымление" на улицах в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава, среди взрослых умерших в мире 20 процентов уходят из жизни от болезней, вызванных табаком, а это 5,4 миллиона человек в год. Это больше, чем умирает от малярии, туберкулеза, ВИЧ/СПИД вместе взятых.

Табак опасен для здоровья даже в малых дозах, напоминают в ведомстве. 

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