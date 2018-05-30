Москалькова прокомментировала перевод летчика Ярошенко в изолятор

Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам заключения, был переведен из карцера, в котором он провел последний месяц, в изолятор. Об этом сообщила его супруга, но поскольку на ее запросы руководство американской тюрьмы не реагирует, она обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Омбудсмен подтвердила журналистам, что буквально вчера получила ответ от директора тюрьмы.

- Директор тюрьмы не разъясняет, с чьей стороны исходит угроза его жизни и здоровья, то ли со стороны осужденных, то ли со стороны тюремной системы, но черным по белому написано в ответе, что есть необходимость усилить безопасность Ярошенко. И это вызывает еще большую тревогу, - прокомментировала она полученный ответ.

От себя она добавила, что такой способ обеспечения безопасности человека кажется ей странным. По ее мнению, логичнее было бы перевести заключенного в другое тюремное учреждение и как минимум не ухудшать условия его заключения.

Супруга Ярошенко Виктория надеется, что российские власти смогут добиться выдачи ее мужа в Россию.