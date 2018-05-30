Со 2 по 11 июня в Сочи пройдет 29-й "Кинотавр". В основном конкурсе 12 картин, в конкурсе дебютов (он проводится впервые с 2003 года) - 8 работ. Это не считая короткометражных фильмов (их -29), внеконкурсных программ, мастер-классов, специальных мероприятий и пресс-конференций.

Возможно, до Сочи доберется прославленный хоккеист Александр Овечкин. Фото: РИА Новости

Кроме того, во время "Кинотавра" в Сочи со 2 по 7 июня еще пройдет 106-й Российский Кинорынок. "Кинотавр" откроется картиной Кирилла Серебренникова "Лето" - она, напомним, вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля - и закроется фильмом Веры Кричевской "Дело Собчака" - единственным документальным (презентация его также состоялась на Лазурном Берегу).

В специальных показах фигурирует последняя лента Веры Глаголевой "Не чужие". На премьеру собирается приехать семья режиссера, в том числе, возможно, до Сочи доберется и ее зять - прославленный хоккеист Александр Овечкин.

Что касается конкурсной программы - пятерка самых ожидаемых фильмов выглядит примерно так. "Война Анны" Алексея Федорченко - картина уже была показана в этом году на престижном кинофестивале в Роттердаме и рассказывает она о том, как шестилетняя девочка в одиночку выжила в Великую Отечественную войну, буквально став невидимой в огромном доме, где располагалась немецкая комендатура.

Картина Авдотьи Смирновой "История одного назначения" - кинорассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Толстой. Лента близка "РГ" еще и потому, что наш обозреватель Павел Басинский - один из авторов сценария.

Иван И. Твердовский покажет на "Кинотавре" новый фильм "Подбросы" - о человеке с особенностями, которые, впрочем, не помешали ему стать преступником. "Сердце мира" - так называется новый фильм Натальи Мещаниновой.

Его главный герой - ветеринар, который хочет попасть в другой мир, отличающийся от его собственного.

И Сергей Безруков везет вместе с женой - режиссером Анной Матисон - новую экранизацию довлатовского "Заповедника".