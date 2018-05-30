Новости

Российские нефтяники пообещали сдержать рост цен на топливо 22:10
Рэпер Face доставлен полицию за драку 22:07
Путин: Россия готова сохранить транзит газа через Украину 21:17
Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией 21:16
Видео: Склад в Москве тушили с воздуха и железной дороги 20:45
Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 20:36
Пушков назвал "убийство" Бабченко циничным водевилем по-киевски 20:27
Минздрав предложил запретить торговлю табаком 31 мая 19:48
ФК "Кубань" выступил с заявлением о ситуации в клубе 19:43
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ 19:42
Погибшие в ЛНР украинские военные подорвались на собственной мине 19:29
В Петербурге руфер сорвался с Ростральной колонны 19:29
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России 19:21
"Деловая Россия" предложила вариант защиты жертв западных санкций 18:50
Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова 18:48
Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018 18:38
В Туле к 300-летию полиции поставили памятник городовому 18:35
Глава Счетной палаты высказался против повышения НДС 18:33
Лавров и Помпео договорились работать над улучшением отношений РФ и США 18:32
Завербованный СБУ сотрудник РЖД добровольно сдался ФСБ 18:29
"Матч ТВ" и сайт канала покажут все матчи ЧМ 18:22
Кудрин назвал сбережения населения источником инвестиций в экономику 18:20
Лукашенко обратился к выпускникам: Помните - вы нужны своей Родине! 18:20
ФК "Кубань" не получил лицензию и вылетел во второй дивизион 18:16
Видео: В Заполярье ветер сорвал крышу с жилого дома 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 21:22
Рубрика: Культура

Визит к "Кинотавру"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя №7580 (117)
Со 2 по 11 июня в Сочи пройдет 29-й "Кинотавр". В основном конкурсе 12 картин, в конкурсе дебютов (он проводится впервые с 2003 года) - 8 работ. Это не считая короткометражных фильмов (их -29), внеконкурсных программ, мастер-классов, специальных мероприятий и пресс-конференций.
Возможно, до Сочи доберется прославленный хоккеист Александр Овечкин. Фото: РИА Новости

Кроме того, во время "Кинотавра" в Сочи со 2 по 7 июня еще пройдет 106-й Российский Кинорынок. "Кинотавр" откроется картиной Кирилла Серебренникова "Лето" - она, напомним, вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля - и закроется фильмом Веры Кричевской "Дело Собчака" - единственным документальным (презентация его также состоялась на Лазурном Берегу).

В специальных показах фигурирует последняя лента Веры Глаголевой "Не чужие". На премьеру собирается приехать семья режиссера, в том числе, возможно, до Сочи доберется и ее зять - прославленный хоккеист Александр Овечкин.

Что касается конкурсной программы - пятерка самых ожидаемых фильмов выглядит примерно так. "Война Анны" Алексея Федорченко - картина уже была показана в этом году на престижном кинофестивале в Роттердаме и рассказывает она о том, как шестилетняя девочка в одиночку выжила в Великую Отечественную войну, буквально став невидимой в огромном доме, где располагалась немецкая комендатура.

Картина Авдотьи Смирновой "История одного назначения" - кинорассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Толстой. Лента близка "РГ" еще и потому, что наш обозреватель Павел Басинский - один из авторов сценария.

Фото: Ксения Угольникова
Сергей Безруков: Наследники Довлатова поверили в наш фильм

Иван И. Твердовский покажет на "Кинотавре" новый фильм "Подбросы" - о человеке с особенностями, которые, впрочем, не помешали ему стать преступником. "Сердце мира" - так называется новый фильм Натальи Мещаниновой.

Его главный герой - ветеринар, который хочет попасть в другой мир, отличающийся от его собственного.

И Сергей Безруков везет вместе с женой - режиссером Анной Матисон - новую экранизацию довлатовского "Заповедника".

Главное сегодня

Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Турция пригрозила закрыть военные базы для США
В "Газпроме" ответили на принудительное взыскание с него долга