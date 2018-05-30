"Не забудьте сегодня умереть". Уведомление в телефоне напугало девушку

В социальных сетях получил широкое распространение твит девушки по имени Рэйчел, живущей в Лондоне. Приложение Facebook, установленное на ее смартфоне, показало уведомление, в котором напомнило о событии под названием "Смерть".

"У вас есть событие, запланированное на сегодня: смерть", - говорилось в сообщении на экране.

Уведомление о смерти от Facebook. Фото: Антон Благовещенский

Рейчел опубликовала скриншот у себя в блоге в Twitter. "Это публичная лекция, на которую я собиралась сходить вечером. Но черт подери, что за уведомление", - поделилась она с подписчиками. Твит собрал около 40 тысяч лайков и более восьми тысяч ретвитов.