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"Не забудьте сегодня умереть". Уведомление в телефоне напугало девушку

30.05.2018,  
18:16
Текст: Антон Благовещенский
Фото: twitter.com Фото: twitter.com
Фото: twitter.com

В социальных сетях получил широкое распространение твит девушки по имени Рэйчел, живущей в Лондоне. Приложение Facebook, установленное на ее смартфоне, показало уведомление, в котором напомнило о событии под названием "Смерть".

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"У вас есть событие, запланированное на сегодня: смерть", - говорилось в сообщении на экране.

Уведомление о смерти от Facebook. Фото: Антон Благовещенский

Рейчел опубликовала скриншот у себя в блоге в Twitter. "Это публичная лекция, на которую я собиралась сходить вечером. Но черт подери, что за уведомление", - поделилась она с подписчиками. Твит собрал около 40 тысяч лайков и более восьми тысяч ретвитов.

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Фото: depositphotos.com
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