Невероятный трюк девушки на видео оказался симптомом болезни

В Сети появился ролик, в котором девушка курит вейп и выпускает пар из ушей. Видео впечатлило пользователей интернета и быстро разлетелось по соцсетям.

На кадрах видно, что после того, как девушка выпустила пар из ушей, ее друзья восхищенно вскрикивают. Сама "фокусница" тоже рада своему трюку. Однако на самом деле подобное умение является симптомом болезни, так как в норме люди не умеют вдыхать дым и выпускать его из ушей.

Врачи утверждают, что возможность выпускать дым из ушей - это признак воспаления, инфекции или травмы, пишет ресурс Mashable. Игнорирование симптома может привести к нарушениям слуха, менингиту или абсцессу мозга.