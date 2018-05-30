Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы. Его рядышком с бездыханным ее телом нашла полиция в запертом изнутри на цепочку гостиничном номере. Окна тоже закрыты и, более того, открыть их в принципе нельзя. А из комнаты никто точно не выходил. Но он свою вину категорически отрицает, утверждая, что некто шваркнул его головой о зеркало, укокошил девушку и каким-то образом испарился, Адриана тем самым подставив.

Разобраться, как же так произошло, должна матерая адвокатесса Вирджиния Гудман, железная леди, которая, сидя в комнате один на один со своим клиентом, все у него подробно выведывает, упирая на то, что важны мельчайшие детали. Хотя на самом деле детали тут не так уж важны.

Испанский фильм "Неизвестный гость" сравнивает собственную завязку с известной задачкой "на нестандартное мышление". Про суицидника в абсолютно пустом, за исключением его самого и предмета альпинистского снаряжения, помещении. Тогда как гораздо лучше подходит для этой цели другая загадка - про трех пресмыкающихся, где правильный ответ - самый банальный и очевидный. Что, однако, не делает финал менее неожиданным.

История о таинственном преступлении - вообще так, для отвода глаз в основном. Собака зарыта совсем в другом месте - в самой беседе Дориа и Гудман и в многочисленных флэшбэках, всплывающих по ходу. Точнее, в игре "кто самый умный и хитрый", оба участника которой напропалую мухлюют. И вот тут-то детали важны, да - нужно во все глаза смотреть, чтобы вовремя заметить краешек спрятанного в рукаве козыря.

"Неизвестный гость" ценен не в последнюю очередь тем, что в ряду блокбастеров про супергероев, хорроров, идиотских комедий и фестивальных драм, составляющих нынче большую часть проката, он выделяется. Такие разговорные триллеры появляются редко - и не без причины: механизмы, по которым они работают, давно изношены и притом очень сложны. Налаживание их требует чрезвычайного сосредоточения - чтобы до конца было непонятно, кто из нескольких (трех в данном случае) персонажей убийца и чем все закончится.

Но даже если сделать как надо, добросовестно, то результат все равно полностью зависит от проницательности субъекта. Из-за этого велик соблазн запутать так, чтоб точно никто не догадался, и увести сюжет извилистыми тропками к границе страны здравомыслия и волшебного королевства неправдоподобных выдумок. Граница та эфемерна, почти незрима. "Гость" вдоль нее шагает вроде бы уверенно, но переступает или нет - судить, опять же, наблюдателю. Так или иначе, конечной цели - заставить немного пошевелить извилинами - он достигает успешно.

3.5