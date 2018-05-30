На этой неделе старший из братьев Галлахеров включит фонтан рок-н-ролльной энергии, испанский красавчик Энрике Иглесиас угостит порцией позитива, обладательница голоса ангельской красоты продемонстрирует сногсшибательную колоратуру, а оркестр "Русская Филармония устроит настоящую рок-вечеринку.

Кто играет: Группа Noel Gallagher's High Flying Birds.

Что играет: Инди-рок.

Почему идти: Жесткие гитары, бронебойные хиты и залихватские тексты - старший из братьев Галлахеров включит в Москве фонтан рок-н-ролльной энергии. Повод для этого концертного безумия - новый альбом Ноэла, названный критиками лучшей работой его группы и вернувший в стан ее поклонников тех, кто воротил нос от альбома "Chasing Yesterday".

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 2 июня, 3 700 - 15 000 руб.

Энрике Иглесиас. Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Энрике Иглесиас.

Что играет: Поп-рок.

Почему идти: Пачка знойных хитов, бархатистый голос и романтичная внешность - старший Иглесиас передал сыну свои лучшие качества, пусть и с поправкой на изменчивую моду. Главный мачо-певец последних десятилетий, красавчик Энрике угостит московских фанаток порцией латинского позитива, которого с лихвой хватит до его следующего визита в Москву.

Где, когда, сколько: Крокус Сити-Холл; 1 июня; 4 000 - 60 000 руб.

Юлия Лежнева. Фото: Благотворительный фонд Елены Образцовой

Кто играет: Юлия Лежнева в сопровождении Государственного академического камерного оркестра России и вокального ансамбля Intrada.

Что играет: В. А. Моцарт - Симфония №35 "Haffner", арии из опер, духовная музыка.

Почему идти: Обворожительная Юлия Лежнева, обладательница голоса "ангельской красоты" (The New York Times) выступит в проекте "Золотые голоса конкурсов Елены Образцовой". Уже признанная звезда бельканто, победительница множества престижных международных конкурсов не забывает, кто запустил ее, 16-летнюю певицу из Южно-Сахалинска, на мировую оперную орбиту. На этот раз полетное сопрано Лежневой прозвучит в моцартовской гала-программе, где ее сногсшибательной колоратуре самое место.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 30 мая; 300 - 5 000 руб.

Борис Березовский. Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Борис Березовский.

Что играет: Произведения С. Рахманинова.

Почему идти: За рубежом Рахманинова многие воспринимают как "классического поп-композитора" и играть его принято ярко, хитово. Борис Березовский - пианист, как никто другой унаследовавший традиции русской фортепианной школы, тонко чувствует грань, отделяющую популярность от попсовости. Его Рахманинов будет столь же ярким, сколь и философичным - и это редкое сегодня сочетание обеспечит аншлаг в Большом зале Консерватории.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 31 мая; 1 000 - 8 000 руб.

Юрий Башмет. Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" (дирижер Александр Сладковский), Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова солисты Юрий Башмет, Андрей Усов.

Что играет: С. Губайдулина "Две тропы" (посвящение Марфе и Марии) - концерт для двух альтов и оркестра, Г. Канчели - "Стикс" для солирующего альта, хора и оркестра, И. Стравинский - "Жар-птица" (фрагменты из музыки балета).

Почему идти: Если "Жар-птица" Стравинского - довольно частый фигурант концертных программ, да и "Стикс" Канчели хоть раз в год да промелькнет в афише, то услышать альтовый опус Губайдулиной - редкая удача. Тем более, когда за дело берутся два маэстро "с репутацией" - Сладковский и Башмет, а также ученик Юрия Абрамовича Андрей Усов.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 29 мая; 500 - 5 000 руб.

Артисты концерта "Золотые хиты рока". Фото: Архив оркестра Русская Филармония

Кто играет: Симфонический оркестр "Русская Филармония" (дирижер Ульф Ваденбрандт), солисты Магнус Баклунд и Йохан Бодинг, Симоне Романато.

Что играет: Кроссовер.

Почему идти: Симфонический оркестр, исполняющий каверы Deep Purple, Queen, Aerosmith и Rolling Stones всегда ходит по лезвию ножа: стоит излишне пригладить, немного пересластить - и музыка, мужская по духу, сразу станет бесполой. Но в данном случае импотенция року не грозит. Оркестр "Русская Филармония", ведомый неистовым шведом Ульфом Ваденбрандтом, устроит в Кремлевском дворце безбашенную рок-вечеринку - поспешите стать ее участником.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 31 мая; 800 - 10 000 руб.