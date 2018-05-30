Новейший авианосец ВМС США опять столкнулся с серьезными проблемами

- На корабле возникла проблема с двигательной установкой, связанная с недавним изменением конструкции, это потребовало возвращения в порт, - пояснила представитель ВМС США Коллин О'Рурк.

Gerald R. Ford покинул военно-морскую базу "Норфолк" 19 мая и должен был пройти продолжительные морские испытания, после которых его планировали отправить на верфь для устранения всех выявленных недостатков. Какое время потребуется на очередной ремонт, официальные лица ВМС не сообщают.

Скорее всего, полагает NavyTimes, новые проблемы авианосца связаны с механическими компонентами, отвечающими за подачу пара на лопасти двигателя.

- Для первого в своем классе корабля выявление различных недостатков ожидаемо, - отметила О'Рурк. - Некоторые из компонентов авианосца можно эффективно протестировать, только когда судно находится в рабочих условиях, значит, система оценки справляется.

Однако в недавних правительственных отчетах также ставится под сомнение долгосрочная надежность новых электромагнитных катапульт и продвинутых захватных механизмов, а также лифтов для оружия, из-за чего возникает вопрос: готов ли авианосец к боевому развертыванию?

Справка "РГ"

Gerald R. Ford - головной атомный авианосец нового поколения, корабли этого проекта должны заменить в американском флоте авианосцы типа Nimitz. При сохранении габаритов: длина 337 метров, водоизмещение 100 тысяч тонн, - экипаж CVN-78 за счет автоматизации уменьшен на 900 человек, а два его реактора вырабатывают на 25 процентов больше энергии, необходимой электромагнитным катапультам и другим мощным устройствам. Gerald R. Ford спустили на воду в 2013 году, 31 мая 2017-го введен в состав флота США. Может развивать скорость до 30 морских узлов. Имеет на борту электромагнитную катапульту.