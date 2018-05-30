Должны ли фотокорреспонденты в Европе спрашивать разрешения на публикацию изображений всех людей, попавших на сделанные ими снимки? Новые правила защиты персональных данных, вступившие в силу 25 мая во всех государствах Евросоюза, не дают однозначного ответа на этот вопрос, что привело хаосу в европейских СМИ.

Что такое персональные данные? Регламент ЕС от 27 апреля 2016 года "О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных" дает такое определение: "Любая информация, относящаяся к идентифицируемой особе, то есть особе, которая может быть идентифицирована напрямую или косвенно, например, по ее имени, местонахождению, онлайн-идентификатору, либо по одному или более признакам из области физической, физиологической, генетической, ментальной, экономической, культурной или социальной идентификации". Но в реальности смысл закона, за неисполнение которого грозит штраф до 20 миллионов евро или четырех процентов от оборота компании, пока что мало кто понимает. Это касается и тех, кто, по идее, должен информировать население, то есть СМИ.

Мы сами как в тумане

Собеседники "РГ" в польских медиа на вопрос, как теперь работать фотокорреспонденту, дают ответы: "Мы сами как в тумане", "Если бы знать!". Один из известных профессиональных фоторепортеров, попросивший не называть его имя, признался, что, как и многие его коллеги, не имеет ни малейшего понятия, как теперь снимать репортажи. Он пояснил корреспонденту "РГ": "Проблема с этим законом заключается в том, что пока никто не понимает, с чем его едят. Мы и сами ломаем голову, что будет дальше. Важен не только закон, но и его интерпретация, а их сейчас появляется множество. Так что нужно понять, как его применениебудет выглядеть на практике. Конечно, все мы ищем сейчас правовые лазейки, все выясняем у юристов, как нам работать. Пока что есть такая оптимистическая информация: под действие нового закона подпадают биометрические снимки, то есть четкие характеристичные фотографии, по которым можно установить личность того, кто на них изображен. А так называемые "уличные" сюжеты - не обязательно, но зато на них распространяется наш польский закон об авторском праве".

На все съемки нужно разрешение

Во Франции к Общему регламенту ЕС по защите частных данных отнеслись спокойно хотя бы потому, что он уже несколько лет обсуждался и дополнялся. Что касается той части этого закона, которая регулирует фотографирование людей и размещение снимков в социальных сетях, то здесь давно уже существуют правила на этот счет. Они закреплены в Гражданском кодексе в том разделе, где речь идет о защите частной жизни французов и их праве на собственное изображение.

Смысл закона, за неисполнение которого грозит штраф до 20 миллионов евро, пока мало кто понимает

Как рассказал "РГ" ветеран французской фотожурналистики Диего Запата, работавший на многие самые крупные информационные агентства, такие как AFP, во Франции для того, чтобы сфотографировать кого-либо или запечатлеть на видеокамеру (смартфон), требуется разрешение субъекта съемки. В том случае если разрешение получено, то при публикации где бы то ни было - в газете, журнале, в телепрограмме или в социальной сети, надо поставить в известность эту личность и получить повторное "добро". Если речь идет о детях, то потребуется двойное "добро" от обоих родителей. По местным законам публикация такого материала без разрешения наказывается сроком тюремного заключения до одного года и штрафом до 45 тысяч евро. Правда, отметим сразу, обычно подобные дела заканчиваются лишь штрафом в несколько тысяч евро. В этом правиле, отметил Диего Запата, естественно, есть исключения. Это снимки, сделанные в ходе каких-либо имеющих общественный резонанс событий. К примеру, манифестаций или митингов. Сюда же следует отнести фотографии людей известных, в том числе политических или государственных деятелей, общающихся с народом, или артистов на Каннском фестивале, восходящих по ковровой дорожке в просмотровый зал Дворца кино. Однако ситуация меняется коренным образом, если те же самые личности попали в кадр, находясь в приватной обстановке. Так что брюссельский закон, по его мнению, мало отразится на их профессиональной деятельности.

Нас это не касается

Италия не успела подготовиться к вступлению в силу нового регламента. На самом деле, как пишет специализированная онлайн-платформа QuiFinanza, для более плавного и адекватного перехода к новой жизни Италия должна была сделать один технический шаг - одобрить к 21 мая национальный норматив по данному вопросу. Ожидается, что это произойдет лишь через три месяца, 21 августа. Тем не менее это обстоятельство не освобождает страну от ответственности по выполнению общеевропейского регламента. Никто из итальянских журналистов и фоторепортеров, с которыми связалась "РГ", вообще ничего не знают про этот брюссельский норматив. Как рассказали "РГ" в Союзе римских журналистов, "новый европейский регламент касается только компаний, имеющих доступ к персональным данным. Работники СМИ обладают правом на освещение хроники, поэтому на их работе GDPR никоим образом не отразится".

Точка зрения

Дмитрий Иванов, секретарь Союза фотохудожников России:

- Разумеется, если съемка идет в публичных местах, попадания людей в кадр не избежать. Вопрос в том, идентифицируется человек или нет. На мой взгляд, в Евросоюзе несколько перегнули палку. Принятие такого закона, конечно, связано с защитой приватности. Понятно, что каждый человек имеет право на частную жизнь, и когда в его частную жизнь вторгается камера, это может вызывать неудовольствие. Нужно внимательно изучить этот документ, очевидно, он создаст большие сложности, особенно по уличной съемке, и скорее всего, повлечет за собой многочисленные судебные иски. Как быть фоторепортеру, который снимает городской фестиваль? Разогнать людей? Представим себе, что репортер снимает демонстрацию протеста, фотограф запечатлел это событие, естественно, в кадр попали люди, но он снимал их, выполняя служебные обязанности. Возможно, в законе будет предусмотрен этот момент.



Ольга Нестерцева, заместитель директора Мультимедиа Арт Музея:

- Когда Большой театр открывался после реконструкции, была выпущена большая нарядная книга про историю театра, постановки, реконструкцию, - подарочный вариант. Для съемки оперной и балетной труппы приглашалось несколько фотографов, один из них Питер Линдберг снимал солистов балета. Это была непарадная, очень лаконичная в основном черно-белая съемка. И тогда я своими глазами увидела, как был организован процесс работы моделей (любой человек на фотосъемке - это модель) с зарубежным фотографом. Они подписывали специальное разрешительное письмо о том, что артисты не против, чтобы их фотографировали, что они согласны с тем, что автор использует их изображение в данной книге, имеет право использовать их для своих выставок и полиграфической продукции. Снимки нельзя было использовать для рекламы, но можно в гуманитарных целях.

У французского знаменитого фотографа Анри Картье-Брессона есть одна замечательная работа "Улица Rue Mouffetard". Там изображен мальчишка лет шести, который несет бутыли с вином. Для Франции 50-х годов это совершенно нормальная история. Это была очень популярная работа, она была на всех выставках, во всех каталогах. Мальчик вырос, ему захотелось денег и был судебный процесс, в итоге Брессону запретили использовать эту фотографию, включать в книги и т.д. Теперь, с принятием такого закона, получается, что работа любого фоторепортера сводится на нет. Представьте себе, Роберт Капа делает свой гениальный снимок "Смерть республиканца" - он что, должен получить разрешение на съемку этого человека, который в полутора метрах от него попадает под пулю? Я не очень представляю, как это будет работать. Как делать снимки из горячих точек? Как снимать пострадавших людей? Иногда наличие такой фотографии людям спасает жизнь. Этот закон, на мой взгляд, исключает и независимые журналистские расследования. Пока мне кажется, что это попытка некой цензуры, придуманная людьми, которые очень не хотят попадать на снимки, их не устраивающие.

Подготовила Татьяна Владыкина