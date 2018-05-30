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Нужно срочно обновить iOS на вашем iPhone. И вот почему

30.05.2018,  
13:52
Текст: Антон Благовещенский

Компания Apple официально объявила о выпуске новой версии iOS 11.4. Установить ее можно на iPhone 5s и более новый, iPad Air и более новый, а также на iPod touch шестого поколения.

В iOS 11.4 реализована поддержка стереопар из умных колонок HomePod, а также создание многокомнатных аудиосистем на основе технологии AirPlay 2. Благодаря этому пользователи могут проигрывать музыку в одном помещении, находясь при этом в другом, воспроизводить один и тот же трек на всех колонках или делать так, чтобы музыка перемещалась за ними по дому.

Установка двух HomePod в одной комнате (стереопара) позволит создать более объемный звук. Каждая колонка может определять, в какой части комнаты она находится, и автоматически настраивает звук.

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Еще одним нововведением в iOS 11.4 стал перенос сообщений в облако iCloud, что позволяет синхронизировать их между различными устройствами, а голосовой помощник Siri может добавлять в календарь встречи.

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