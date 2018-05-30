Обвиненный в домогательствах Морган Фримен потребовал извинений

Известный ролями пожилых мудрых негров восьмидесятилетний американский актер, лауреат "Оскара" Морган Фримен потребовал сатисфакции от CNN.

Напомним: ранее канал провел расследование, выяснив, что как минимум восемь женщин заподозрили артиста в непристойном внимании к их телесам. Еще столько же склонны считать, что были свидетелями чего-то подобного.

После того, как обвинения прозвучали, Фримен принес возможным жертвам извинения, в том духе, что если что-то и происходило, то непреднамеренно и без злого умысла. И теперь предлагает каналу извиниться перед ним. И, уточнил THR, выступить с опровержением прозвучавшей информации.

Такие условия содержатся в официальном письме адвоката актера Роберта Шварца президенту CNN Джеффу Закеру - о десяти страницах.

"CNN должен немедленно опубликовать опровержение и извиниться перед господином Фрименом через те же каналы и с точно таким же уровнем приоритета, что использовались для инсинуаций в его сторону 24 мая", - цитируется документ.

В котором также акцентируется, что материал канала - не более чем передергивание фактов недобросовестными журналистами при попустительстве редактора. В результате чего репутации господина Фримена нанесен "серьезный ущерб".

Шварц сообщает, что юристы г-на Фримана начали собственное расследование и обнаружили, что слова т.н. "жертв" не имеют под собой никакой "разумной основы" и выглядят как нелепые и извращенные интерпретации того, что происходило на самом деле. И никаких реальных фактов.

Канал отреагировал немедленно, тонко насмехаясь над Шварцем, указывая, что поступившее письмо как-то совсем уж расходится с заявлением его клиента (т.е. всё отрицает, но прощения просит). И его, канал, подобными юридическими поползновениями не устрашить. Поскольку нести свет правды для них там превыше всего.

Тогда как позиция г-на Шварца их "разочаровывает".

После чего опять выступил Шварц, заверив, что продолжит борьбу с клеветническим медийным беспределом.

Так и живут.