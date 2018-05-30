Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко

МВД Украины опубликовало фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста Аркадия Бабченко.

Бабченко погиб сегодня в Киеве - журналисту несколько раз выстрелили в спину, он скончался в скорой по дороге в больницу. По факту убийства СК России возбудил уголовное дело.

Согласно опубликованным данным, подозреваемый в преступлении - мужчина 40-45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке. Его рост составляет 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот. Был одет в джинсовую куртку и джинсы.

РИА Новости сообщает, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, оперативные подразделения аппарата Национальной полиции.

Фото: mvs.gov.ua

Справка

Аркадий Бабченко - российский писатель и журналист. Сотрудничал с "Московским Комсомольцем" и "Новой Газетой", несколькими российскими телеканалами.

В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам в России. В декабре 2016 года масштабный негативный резонанс вызвали публичные высказывания Бабченко о том, что погибшие в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления.

В феврале 2017 года Бабченко вместе с супругой и дочерью уехал из России в Чехию. Затем проживал в Израиле, а с августа 2017 года - на Украине. В последнее время российская пресса и общественность о Бабченко не вспоминали. На Украине он вел программу "Prime: Бабченко" на крымско-татарском канале ATR.