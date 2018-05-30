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30.05.2018 21:30
Рубрика: В мире

Пятый этаж Мамуду Гассамы

Малиец, спасший в Париже четырехлетнего ребенка, выехал из ночлежки и будет учиться на пожарного
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Неделя №7580 (117)
Спортивно сложенному малийцу Мамуду Гассаме хватило всего 30 секунд, чтобы забраться на пятый этаж дома в XVIII округе Парижа и спасти четырехлетнего мальчика, который свисал с парапета балкона и того гляди мог с него сорваться. Кто-то из прохожих снял ЧП на телефон, и это видео облетело весь свет.
Президент Франции Эмманюэль Макрон лично встретился с Мамуду Гассаме и пообещал ему французское гражданство. Фото: Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон лично встретился с Мамуду Гассаме и пообещал ему французское гражданство. Фото: Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон лично встретился с Мамуду Гассаме и пообещал ему французское гражданство. Фото: Reuters

22-летний парень в одночасье превратился в самого популярного человека во Франции, и ему поют дифирамбы все политики как левого, так и правого толка. Мэр Парижа Анн Идальго горячо поблагодарила Мамуду за "проявленную храбрость" и сочла за честь для себя поговорить с ним по телефону, пообещав всяческое свое расположение и содействие. Официальный представитель правительства Бенжамен Гриво объявил его "героем, достойным того, чтобы пред ним открылись двери нашего национального сообщества".

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Надо полагать, что от этих слов сердце юного африканца радостно забилось: ведь во Франции он находится на нелегальном положении, и любая полицейская проверка могла бы для него обернуться высылкой из страны. От этого дамоклова меча, висевшего над головой Мамуду, не осталось и следа, когда его пригласил в Елисейский дворец сам президент. Эмманюэль Макрон обласкал "человека-паука", как сейчас стали называть здесь малийца-стенолаза, и пообещал ему не только французское гражданство, но и работу. При этом президент наградил парня, явившегося на аудиенцию в потертых джинсах, медалью "за смелость и преданность", а также дипломом, что вручается тем гражданам, которые, "рискуя своей жизнью, спасают людей, оказавшихся в смертельной опасности".

С президентом Мамуду пообщался в понедельник, а уже на следующий день его с распростертыми объятиями принимали в префектуре департамента Сен-Сен-Дени, что в городе Бобиньи в нескольких километрах к востоку от Парижа. Если с неделю назад этот визит для него закончился бы плачевно, теперь там был сделан первый шаг в легализации его статуса во Франции - оформление документов для получения 10-летнего вида на жительство. Как правило, эта процедура занимает не менее полугода, для отличившегося Мамуду на нее уйдет всего лишь месяц, а пока ему на руки выдали "ресеписе" - временный документ, мечта всех нелегалов. Что касается гражданства, то, скорее всего, процесс, как здесь называют, "натурализации" будет запущен в самое ближайшее время, и его положительный результат вполне предсказуем, если учесть, что он взят на контроль министром внутренних дел Жераром Колоном по понятно чьей подсказке.

Чтобы спасти мальчика, свисающего с балкона пятого этажа, 22-летнему Мамуду потребовалось всего 30 секунд.

Скитания Мамуду, родившегося в маленькой деревеньке Ягине на западе Мали, начались несколько лет тому назад, когда гонимый нуждой он решил отправиться в Европу. Пешком, на перекладных добрался до Ливии и застрял там на год. Как Мамуду рассказал в эти дни газете "Паризьен", там вместе с другими соплеменниками оказался на положении чуть ли не раба. "Нас избивали, заставляли работать от зари до зари". В конце концов ему удалось, как и многим африканским беженцам, перебраться через Средиземное море на Апеннины. Однако его целью была Франция, где вот уже около 30 лет обитал его старший брат Бирама. В Италии Мамуду Гассаме выдали справку беженца, с которой можно было выезжать в сопредельные страны, но сроком не более чем на три месяца. Этим он и воспользовался, связавшись с братом Бирамой. В сентябре прошлого года парень оказался в ночлежке в Монтрее, но уже в этом январе из относительного нелегала превратился в полноценного. Жил хуже не придумаешь: был восьмым в одиннадцатиметровой комнатушке с двумя двухъярусными кроватями. Работал на стройке по документам, которые ему одалживали приятели-малийцы: для хозяев все африканцы были на одно лицо.

Соплеменники говорят, что Мамуду повезло, но везение это заслуженное

Надо ли говорить, что все обитатели ночлежки им восторгаются, но одновременно завидуют? Один из них, 26-летний соплеменник по имени Махамаду, делился с журналистами: "Конечно, Мамуду повезло, но, откровенно говоря, это везение заслуженное. Пошел на риск и не прогадал".

Ну а как обстоят дела с трудоустройством, обещанным малийцу президентом? Для Мамуду уже присмотрели работу по его профилю: в пожарном управлении Парижа. Правда, сначала в течение 10 месяцев станет проходить курс обучения во вспомогательной спасательной службе. Надо думать, процесс будет обоюдным: ведь его преподавателям будет чему поучиться у "человека-паука".

"Человеку-пауку" вручили медаль "за смелость и преданность" и диплом за риск своей жизнью при спасении людей, оказавшихся в опасности. Фото: Reuters

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