22-летний парень в одночасье превратился в самого популярного человека во Франции, и ему поют дифирамбы все политики как левого, так и правого толка. Мэр Парижа Анн Идальго горячо поблагодарила Мамуду за "проявленную храбрость" и сочла за честь для себя поговорить с ним по телефону, пообещав всяческое свое расположение и содействие. Официальный представитель правительства Бенжамен Гриво объявил его "героем, достойным того, чтобы пред ним открылись двери нашего национального сообщества".
Надо полагать, что от этих слов сердце юного африканца радостно забилось: ведь во Франции он находится на нелегальном положении, и любая полицейская проверка могла бы для него обернуться высылкой из страны. От этого дамоклова меча, висевшего над головой Мамуду, не осталось и следа, когда его пригласил в Елисейский дворец сам президент. Эмманюэль Макрон обласкал "человека-паука", как сейчас стали называть здесь малийца-стенолаза, и пообещал ему не только французское гражданство, но и работу. При этом президент наградил парня, явившегося на аудиенцию в потертых джинсах, медалью "за смелость и преданность", а также дипломом, что вручается тем гражданам, которые, "рискуя своей жизнью, спасают людей, оказавшихся в смертельной опасности".
С президентом Мамуду пообщался в понедельник, а уже на следующий день его с распростертыми объятиями принимали в префектуре департамента Сен-Сен-Дени, что в городе Бобиньи в нескольких километрах к востоку от Парижа. Если с неделю назад этот визит для него закончился бы плачевно, теперь там был сделан первый шаг в легализации его статуса во Франции - оформление документов для получения 10-летнего вида на жительство. Как правило, эта процедура занимает не менее полугода, для отличившегося Мамуду на нее уйдет всего лишь месяц, а пока ему на руки выдали "ресеписе" - временный документ, мечта всех нелегалов. Что касается гражданства, то, скорее всего, процесс, как здесь называют, "натурализации" будет запущен в самое ближайшее время, и его положительный результат вполне предсказуем, если учесть, что он взят на контроль министром внутренних дел Жераром Колоном по понятно чьей подсказке.
Скитания Мамуду, родившегося в маленькой деревеньке Ягине на западе Мали, начались несколько лет тому назад, когда гонимый нуждой он решил отправиться в Европу. Пешком, на перекладных добрался до Ливии и застрял там на год. Как Мамуду рассказал в эти дни газете "Паризьен", там вместе с другими соплеменниками оказался на положении чуть ли не раба. "Нас избивали, заставляли работать от зари до зари". В конце концов ему удалось, как и многим африканским беженцам, перебраться через Средиземное море на Апеннины. Однако его целью была Франция, где вот уже около 30 лет обитал его старший брат Бирама. В Италии Мамуду Гассаме выдали справку беженца, с которой можно было выезжать в сопредельные страны, но сроком не более чем на три месяца. Этим он и воспользовался, связавшись с братом Бирамой. В сентябре прошлого года парень оказался в ночлежке в Монтрее, но уже в этом январе из относительного нелегала превратился в полноценного. Жил хуже не придумаешь: был восьмым в одиннадцатиметровой комнатушке с двумя двухъярусными кроватями. Работал на стройке по документам, которые ему одалживали приятели-малийцы: для хозяев все африканцы были на одно лицо.
Надо ли говорить, что все обитатели ночлежки им восторгаются, но одновременно завидуют? Один из них, 26-летний соплеменник по имени Махамаду, делился с журналистами: "Конечно, Мамуду повезло, но, откровенно говоря, это везение заслуженное. Пошел на риск и не прогадал".
Ну а как обстоят дела с трудоустройством, обещанным малийцу президентом? Для Мамуду уже присмотрели работу по его профилю: в пожарном управлении Парижа. Правда, сначала в течение 10 месяцев станет проходить курс обучения во вспомогательной спасательной службе. Надо думать, процесс будет обоюдным: ведь его преподавателям будет чему поучиться у "человека-паука".