Погибшие в ЛНР украинские военные подорвались на собственной мине

В районе города Золотое в Луганской народной республике двое военнослужащих вооруженных сил Украины погибли, еще один ранен в результате подрыва боевой машины пехоты.

Как выяснили местные правоохранительные органы, БМП наехала на мины, ранее установленные здесь украинскими военными. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он добавил, что инцидент произошел у линии соприкосновения в Донбассе, где ВСУ проводят "беспорядочное минирование". Это регулярно приводит к жертвам со стороны гражданского населения, а также самих военнослужащих украинской армии.

Марочко подчеркнул, что киевские власти тщательно скрывают подобные инциденты, однако "они должны приводить как минимум к проведению работ по разминированию в данных районах", цитирует представителя ЛНР РИА Новости.