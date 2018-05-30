Сотрудники Центральной оперативной таможни совместно с коллегами из Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы и столичными наркополицейскими ликвидировали крупный канал контрабанды наркотиков в Россию. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника ЦОТ Александр Журавлёв.

- Наркотики ввозились из Европы. Преступный бизнес был хорошо отлажен. Таблетки экстази и ЛСД доставлялись в Россию в международных почтовых отправлениях. В ходе оперативных мероприятий задержаны двое подозреваемых. Они арестованы. Именно этот дуэт организовал контрабанду, - заявил Журавлёв.

По его словам, злоумышленников разрабатывали с прошлого года. Взяли их во время одной из контролируемых поставок. Всего было задержано 7 контрабандных партий наркотиков, изъято около 1,5 тысячи таблеток экстази и партия ЛСД в особо крупном размере.

Следственным управлением УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы возбуждено семь уголовных дел. За контрабанду наркотиков в столь крупном размере подозреваемым грозит лет 20 провести в тюрьме или сесть пожизненно.

Одновременно с этим две удачные точечные операции провели уже московские наркополицейские.

Об этом сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.

По его словам, в Восточном округе столицы оперативники задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотика в особо крупном размере.

- Мужчина был задержан около подъезда дома, где он проживал, в районе Перово. При досмотре квартиры подозреваемого был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в пакете находился гашиш. Подозреваемый арестован, - заявил Титов.

Уголовное дело возбуждено по тяжелым статьям УК, по которым арестованный может сесть пожизненно.

Титов также сообщил, что одновременно с этим в районе Северное Медведково был задержан еще один наркоделец, 28-летний житель Москвы, собиравшийся сбыть большое количество смертельного зелья.

- Его задержали сотрудники уголовного розыска в подъезде дома на Северодвинской улице Москвы.

При личном досмотре полицейские обнаружили в его сумке 7 плиток с неизвестным веществом. Экспресс-анализ показал, что изъятое является гашишем. Задержанный сразу признался, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта, - рассказал Титов.

По его словам, задержанный арестован. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.