Помощник Лукашенко задержан при получении взятки в 200 тысяч долларов

Помощник белорусского президента Александра Лукашенко Сергей Ровнейко, занимающий пост инспектора по Гродненской области, задержан с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Об этом сообщает Комитет государственной безопасности Белоруссии.

"В результате проведенных по поручению Главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США задержан помощник президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич", - указано на сайте ведомства.

В сообщении отмечается также, что Ровнейко находится в поле зрения спецслужб уже более года из-за полученных сведений "о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию".

В настоящее время Ровнейко находится в СИЗО белорусского КГБ, где дает показания. В том случае, если суд признает Ровнейко виновным по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Следствие по факту получения взятки продолжается.