Правительство улучшит контроль за бюджетными средствами

В повестке заседания правительства - законопроект, который направлен на улучшение контроля за использованием бюджетных средств.

Благодаря нововведениями будет сформирована единая федеральная система стандартов внутреннего государственного финансового контроля. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

Изменения предлагается внести в Бюджетный кодекс, уточнил он при рассмотрении данного вопроса на заседании кабмина.

Во-первых, будет расширена сфера государственного финансового контроля, полномочия контрольных органов, сообщил Дмитрий Медведев. В том числе это коснется межбюджетных трансфертов и использования на муниципальном уровне так называемых транзитных субсидий.

- Регулирование этих вопросов нужно сделать более корректным, - поставил задачу премьер-министр.

Как указано в материалах к заседанию, органы финансового контроля предлагается наделить полномочиями по контролю за соблюдением положений законов и нормативных правовых актов, определяющих расходные обязательства бюджетов. В Бюджетный кодекс благодаря принятию законопроекта будут внесены комплексные изменения.

Второе нововведение - будет сформирована единая федеральная система стандартов внутреннего государственного финансового контроля, сообщил Дмитрий Медведев. Такие стандарты будет утверждать правительство. Предполагается, что эта норма начнет действовать с 1 января следующего года.

Согласно материалам к заседанию, предлагается установить единые принципы и основания проведения проверок, определить права и обязанности должностных лиц контролирующих органов и объектов контроля. В числе целей - исключение дублирования контрольных мероприятий.

В законопроекте, по словам Медведева, кроме того, уточняется порядок применения так называемых бюджетных мер принуждения. Речь о наказании за нарушения при использовании бюджетных трансферов или целевых кредитов. Сейчас в этой сфере есть пробелы из-за шероховатостей законодательства.