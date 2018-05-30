Председатель Совета судей поддержал идею введения "гонораров успеха"

В среду председатель Совета судей Виктор Момотов поддержал идею введения так называемых "гонораров успеха", когда адвокат будет получать значительный процент от выигранных дел.

Заявление прозвучало на "круглом столе" "Обеспечение необходимых гарантий адвокатской деятельности", прошедшем на площадке Комитета гражданских инициатив.

Недавно в Госдуму был внесен законопроект, помимо прочего, разрешающий "гонорары успеха". По замыслу сторонников идеи, это сделает юридические услуги более доступными и для неимущих. Они смогут заинтересовать адвоката возможным выигрышем в будущем. Когда вероятность успеха высока, многих защитников предложение может заинтересовать.

"Мы считаем возможным вернуться к обсуждению вопроса о допустимости "гонорара успеха", - сказал Виктор Момотов. - Нам известно, что члены Совета Федерации уже подготовили соответствующий законопроект, и судейское сообщество относимся к нему с большим интересом".

По его словам, ключевым моментом в дискуссии о правомерности "гонорара успеха", который больше десяти лет фактически запрещен, является тот очевидный факт, что за это время существенно изменилось законодательство. В частности, проведена масштабная реформа Гражданского кодекса.

Адвокат сможет претендовать на процент от взысканной суммы и будет работать на результат

"Гонорары успеха" - это не только драйвер развития юридического рынка, но и механизм, повышающий доступность правовой помощи, - считает Виктор Момотов. - Благодаря ему отпадает необходимость искать источник финансирования услуг адвоката - таким источником станут присужденные денежные суммы".

Некоторые защитники, критикующие идею, полагают, что гонорар успеха отменяет обычный гонорар. Но это не совсем так. Скорее, предлагаемая новация - бонус. Да, успех не всегда гарантирован, но в некоторых случаях адвокат может рискнуть. Кроме того, возможный выигрыш может заинтересовать потенциальных инвесторов: тех, кто готов вложить деньги в процесс в надежде на выигрыш. Они авансируют адвокату его расходы, а сами потом все покроют за счет взысканных сумм.

"Еще один из способов повышения доступности правовой помощи и развития юридического рынка - это так называемое "судебное инвестирование", получившее широкое распространение в других правопорядках, - сказал Виктор Момотов. - Когда гражданин или организация решает вопрос о том, обращаться ли в суд за защитой нарушенного права, одним из важных факторов является оплата судебных издержек".

В таких ситуациях на помощь истцу приходит "судебный инвестор". Также в среду на "круглом столе" в Комитете гражданских инициатив обсудили ряд предлагаемых адвокатских новаций.