Председатель Совета судей поддержал идею введения "гонораров успеха"

Заявление прозвучало на "круглом столе" "Обеспечение необходимых гарантий адвокатской деятельности", прошедшем на площадке Комитета гражданских инициатив.
Недавно в Госдуму был внесен законопроект, помимо прочего, разрешающий "гонорары успеха". По замыслу сторонников идеи, это сделает юридические услуги более доступными и для неимущих. Они смогут заинтересовать адвоката возможным выигрышем в будущем. Когда вероятность успеха высока, многих защитников предложение может заинтересовать.
"Мы считаем возможным вернуться к обсуждению вопроса о допустимости "гонорара успеха", - сказал Виктор Момотов. - Нам известно, что члены Совета Федерации уже подготовили соответствующий законопроект, и судейское сообщество относимся к нему с большим интересом".
По его словам, ключевым моментом в дискуссии о правомерности "гонорара успеха", который больше десяти лет фактически запрещен, является тот очевидный факт, что за это время существенно изменилось законодательство. В частности, проведена масштабная реформа Гражданского кодекса.
"Гонорары успеха" - это не только драйвер развития юридического рынка, но и механизм, повышающий доступность правовой помощи, - считает Виктор Момотов. - Благодаря ему отпадает необходимость искать источник финансирования услуг адвоката - таким источником станут присужденные денежные суммы".
Некоторые защитники, критикующие идею, полагают, что гонорар успеха отменяет обычный гонорар. Но это не совсем так. Скорее, предлагаемая новация - бонус. Да, успех не всегда гарантирован, но в некоторых случаях адвокат может рискнуть. Кроме того, возможный выигрыш может заинтересовать потенциальных инвесторов: тех, кто готов вложить деньги в процесс в надежде на выигрыш. Они авансируют адвокату его расходы, а сами потом все покроют за счет взысканных сумм.
"Еще один из способов повышения доступности правовой помощи и развития юридического рынка - это так называемое "судебное инвестирование", получившее широкое распространение в других правопорядках, - сказал Виктор Момотов. - Когда гражданин или организация решает вопрос о том, обращаться ли в суд за защитой нарушенного права, одним из важных факторов является оплата судебных издержек".
В таких ситуациях на помощь истцу приходит "судебный инвестор". Также в среду на "круглом столе" в Комитете гражданских инициатив обсудили ряд предлагаемых адвокатских новаций.