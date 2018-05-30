Прокуроры выявили более полумиллиона нарушений прав граждан на вознаграждение за труд, заявил Генеральный прокурор Юрий Чайка на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в Генпрокуратуре.

"В 2017 году прокурорами выявлено 519 тысяч нарушений прав граждан на вознаграждение за труд. Мерами реагирования погашена задолженность по оплате труда на сумму более 26 миллиардов рублей", - заявил Чайка.

Кроме того, он отметил увеличение почти в два раза числа возбужденных уголовных дел. "Органами Следственного комитета возбуждено свыше 2,4 тысячи уголовных дел о невыплате заработной платы, что на 45 процентов больше, чем в прошлом году, из них 1 тысяча - по материалам прокуроров", - отметил глава ведомства. Также, по его словам, на 10 процентов по отношению к 2016 году - до 770 выросло число направленных в суд уголовных дел о невыплате зарплаты. В то же время Чайка назвал недостаточно эффективной работу правоохранительных органов по предотвращению и выявлению криминальных банкротств предприятий.

"Граждане все чаще в своих обращениях указывают, что руководители компаний, где они трудились, намеренно обанкротили бизнес и отчуждают ликвидные активы", - сказал Генпрокурор. По его данным, в прошлом году всеми органами расследования в суд направлены уголовные дела лишь в отношении 30 лиц, совершивших такие деяния.

"Следственными органами также не в полном объеме реализуется комплекс обеспечительных мер. В минувшем году невозмещенный ущерб по уголовным делам превысил 1 млрд рублей. А ведь это деньги, которые наши граждане заработали, но так и не получили", - отметил глава надзорного ведомства.

В свою очередь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин расценил как популизм заявление бизнес-омбудсмена Бориса Титова о большом числе уголовных дел по фактам невыплаты зарплат.

"Вот Титов в Лондоне заявил, что его очень тревожит, что СК возбуждает много дел о невыплатах зарплат. А что нам остается делать, как нам реагировать, когда такое количество обращений?", - заявил Бастрыкин на совещании.

Расследуя дела о невыплатах зарплат, следователи сталкиваются и с выводами активов за границу

По его словам, по тем делам, которые расследуются о невыплатах зарплат, следователи сталкиваются и с выводами активов за рубеж.

"Они даже сильно это не скрывают, нам противодействуют очень многие структуры", - отметил Бастрыкин. Он особо подчеркнул, что совещание проходит без представителей бизнес-сообщества, а хотелось бы выслушать и их мнение, чтобы учесть интересы людей. Он ответил также и на прозвучавшие на совещании нарекания в адрес следствия. "Действительно, проблема обозначена четко и ясно. То, что мы добились результатов в расследовании уголовных дел о невыплатах зарплат, этим пока хвастаться рано. Проблема в корне не решена", - сказал Бастрыкин. "Мы провели несколько совместных совещаний. Вы говорите, что на местах прокуроры активно работают, а руководители следственных органов их очень часто игнорируют. За это они серьезно наказаны, по двум руководителям вообще приняты решения об освобождении, по остальным будем разбираться", - отметил председатель СКР. Он также поддержал идею о проработке совместного положения о сотрудничестве правоохранительных и иных заинтересованных органов в этой сфере.