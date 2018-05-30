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Рубрика: В мире

Пушков назвал "убийство" Бабченко циничным водевилем по-киевски

Инсценировка смерти российского журналиста Аркадия Бабченко, которую провели украинские спецслужбы, лишает здравомыслящих партнеров последней возможности верить Киеву. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Саму ситуацию вокруг "убийства" сенатор назвал "типичным и циничным водевилем по-киевски".

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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"Инсценировка СБУ с участием Гройсмана и Климкина, обманувших весь мир насчет убийства Бабченко. Типичный и циничный водевиль по-киевски", - написал Пушков в своем Twitter.

"Оставили в дураках и своих западных союзников. И раньше было известно, что Киеву верить нельзя. Теперь ясно, что верить нельзя категорически", - подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков написал другое сообщение, в котором охарактеризовал происходящее в столице Украины как "мистификацию вкупе с провокацией и обвинениями в адрес России".

Напомним, журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого накануне сообщили на Украине, в среду, 30 мая, неожиданно появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Чиновник заявил, что Бабченко участвовал в спецоперации службы безопасности.

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