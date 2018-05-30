В Киеве во вторник был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Однако уже в среду журналист внезапно "воскрес" на пресс-конференции, заявив, что его смерть - спецоперация украинских спецслужб. Впрочем, надо признать: в то, что Бабченко погиб от рук наемного убийцы в Киеве, поверили абсолютно все - ведь его мнимая смерть была ничем не отличима от десятков "бытовых" смертей, столь привычных в последние годы для украинской столицы. Но прозвучала она особенно громко из-за имени жертвы: Бабченко строил свою карьеру на ненависти к России.

Как следовало из сообщений МВД Украины, Бабченко был застрелен в своей квартире, в панельном доме советской постройки на улице Никольско-Слободской, в Днепровском - не самом фешенебельном - районе Киева. Правоохранители утверждали, что ему трижды стреляли в спину, когда он уже заходил в жилище: на опубликованной фотографии журналист лежит в прихожей, ногами к входной двери. А уже через час полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы и описала его: это полный мужчина 40-45 лет, среднего роста, с седой бородой, одетый в джинсовый пиджак и бейсболку. Тип оружия, из которого был убит Бабченко, не назывался.

Как следовало из сообщений друзей журналиста в социальных сетях, во вторник тот находился дома, но внезапно решил сходить за хлебом. И уже по возвращении был убит. Правда уже тогда несколько нелогично выглядело поведение убийцы - почему он не стрелял, когда Бабченко вышел из квартиры, и дождался его возвращения; откуда он знал, что журналист внезапно решит сходить в магазин; что бы он делал, если жертва решила бы остаться дома - такие вопросы уже задавали многие украинские СМИ. Некоторые знакомые Бабченко из числа украинских военных допустили, что он мог быть знаком с убийцей, поскольку почти запустил его в квартиру и повернулся спиной. "У меня крепнет убеждение, что Аркадия убрали свои. Кому он доверял и открыл дверь. Про хлеб больше слушайте", - резюмировал эти размышления в Facebook "волонтер" Тим Златкин. Но оказалось, что все убийство от начала до конца было "фейком". Правда, была в этом деле еще одна странность: в день покушения полиция изымала записи с придомовых камер наблюдения. Правда, как утверждали правоохранители, эти действия производились в рамках другого расследования.

В 2017 году покинул родину, жил в Чехии и Израиле, где не смог найти постоянной и высокооплачиваемой работы, и, наконец, в августе прошлого года закрепился в Киеве. Бабченко стал ведущим постоянной рубрики на сетевом телеканале ATR. На короткое время - в рамках одной командировки, совмещенной с "волонтерской" деятельностью, - продолжил карьеру военного корреспондента, побывав в "зоне АТО" на позициях карательных националистических батальонов, героизировать которые начал еще в 2014 году, сразу после государственного переворота на Украине - "евромайдана", свидетелем и участником которого являлся.

Официально МВД не торопилось с выдвижением обвинений, хотя депутат Верховной рады и бывший советник министра внутренних дел Антон Геращенко тут же привычно заявил, что в убийстве лично он ощущает "руку Москвы". Однако даже у самых отъявленных украинских русофобов очередное убийство с политическим подтекстом сразу же вызвало сомнения. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, ставший, напомним, последним человеком, с которым перед убийством в Киеве общался Денис Вороненков, еще один не состоявшийся в России политик, утверждал, что знает по меньшей мере о трех деятелях эмигрантской среды, для которых неназываемые люди "подбирают" убийц из числа прошедших войну на Донбассе неонацистов.

Как оказалось, все убийство Бабченко от начала до конца было "фейком"

"Вербуют бывших бойцов-добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде. Боюсь, это не последняя смерть", - написал он в Facebook сразу после известия о смерти Бабченко, еще не зная, что буквально через несколько часов мнимый покойник придет на пресс-конференцию и сообщит, что участвовал в спецоперации украинских спецслужб. А ведь к своимм выводам "оппозиционер" Пономарев, по-видимому, пришел по аналогии - ведь его друга и соратника в "борьбе с Россией" Вороненкова также убил молодой человек, прошедший военную школу на Донбассе в составе неонацистского добробата.

Убивают в сегодняшнем Киеве с неимоверной легкостью: жертвами киллеров становятся не только журналисты, но и простые граждане Украины, без политического прошлого, просто не приглянувшиеся какому-нибудь "ветерану АТО". Еще выше шансы умереть, если ты публично объявляешь себя "врагом России", подавая тем самым заявку на включение в список "сакральных жертв", открытый еще на майдане, который действующая украинская власть пополняет в обоснование своего существования.

Причем имена исполнителей и заказчиков таких убийств возможно никогда не будут названы, как в случае со смертью Павла Шеремета, или киллер сам погибнет при задержании, как убийца Вороненкова, унесший с собою на тот свет и имена заказчиков якобы "политического убийства" с откровенно коммерческим подтекстом. Не менее вероятно, что убийц объявят "национальными героями" и под давлением "патриотической общественности" освободят от наказания, как произошло с убийцами Олеся Бузины.

Как ни странно это прозвучит, но у киевских националистов беглые российские оппозиционеры вызывают сегодня ту же неприязнь, что и критики украинской действительности. Дошло до того, что узкую и давно не пополнявшуюся новыми членами компанию эмигрантов и "политических беженцев" из России называют "агентами Кремля" просто по факту наличия российского гражданства. На официальном уровне они признаны бесполезными в деле "борьбы с агрессором за европейские ценности" и, значит, в любой момент могут быть использованы "по назначению".