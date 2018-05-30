Как следовало из сообщений МВД Украины, Бабченко был застрелен в своей квартире, в панельном доме советской постройки на улице Никольско-Слободской, в Днепровском - не самом фешенебельном - районе Киева. Правоохранители утверждали, что ему трижды стреляли в спину, когда он уже заходил в жилище: на опубликованной фотографии журналист лежит в прихожей, ногами к входной двери. А уже через час полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы и описала его: это полный мужчина 40-45 лет, среднего роста, с седой бородой, одетый в джинсовый пиджак и бейсболку. Тип оружия, из которого был убит Бабченко, не назывался.
Как следовало из сообщений друзей журналиста в социальных сетях, во вторник тот находился дома, но внезапно решил сходить за хлебом. И уже по возвращении был убит. Правда уже тогда несколько нелогично выглядело поведение убийцы - почему он не стрелял, когда Бабченко вышел из квартиры, и дождался его возвращения; откуда он знал, что журналист внезапно решит сходить в магазин; что бы он делал, если жертва решила бы остаться дома - такие вопросы уже задавали многие украинские СМИ. Некоторые знакомые Бабченко из числа украинских военных допустили, что он мог быть знаком с убийцей, поскольку почти запустил его в квартиру и повернулся спиной. "У меня крепнет убеждение, что Аркадия убрали свои. Кому он доверял и открыл дверь. Про хлеб больше слушайте", - резюмировал эти размышления в Facebook "волонтер" Тим Златкин. Но оказалось, что все убийство от начала до конца было "фейком". Правда, была в этом деле еще одна странность: в день покушения полиция изымала записи с придомовых камер наблюдения. Правда, как утверждали правоохранители, эти действия производились в рамках другого расследования.
В 2017 году покинул родину, жил в Чехии и Израиле, где не смог найти постоянной и высокооплачиваемой работы, и, наконец, в августе прошлого года закрепился в Киеве. Бабченко стал ведущим постоянной рубрики на сетевом телеканале ATR. На короткое время - в рамках одной командировки, совмещенной с "волонтерской" деятельностью, - продолжил карьеру военного корреспондента, побывав в "зоне АТО" на позициях карательных националистических батальонов, героизировать которые начал еще в 2014 году, сразу после государственного переворота на Украине - "евромайдана", свидетелем и участником которого являлся.
Официально МВД не торопилось с выдвижением обвинений, хотя депутат Верховной рады и бывший советник министра внутренних дел Антон Геращенко тут же привычно заявил, что в убийстве лично он ощущает "руку Москвы". Однако даже у самых отъявленных украинских русофобов очередное убийство с политическим подтекстом сразу же вызвало сомнения. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, ставший, напомним, последним человеком, с которым перед убийством в Киеве общался Денис Вороненков, еще один не состоявшийся в России политик, утверждал, что знает по меньшей мере о трех деятелях эмигрантской среды, для которых неназываемые люди "подбирают" убийц из числа прошедших войну на Донбассе неонацистов.
"Вербуют бывших бойцов-добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде. Боюсь, это не последняя смерть", - написал он в Facebook сразу после известия о смерти Бабченко, еще не зная, что буквально через несколько часов мнимый покойник придет на пресс-конференцию и сообщит, что участвовал в спецоперации украинских спецслужб. А ведь к своимм выводам "оппозиционер" Пономарев, по-видимому, пришел по аналогии - ведь его друга и соратника в "борьбе с Россией" Вороненкова также убил молодой человек, прошедший военную школу на Донбассе в составе неонацистского добробата.
Убивают в сегодняшнем Киеве с неимоверной легкостью: жертвами киллеров становятся не только журналисты, но и простые граждане Украины, без политического прошлого, просто не приглянувшиеся какому-нибудь "ветерану АТО". Еще выше шансы умереть, если ты публично объявляешь себя "врагом России", подавая тем самым заявку на включение в список "сакральных жертв", открытый еще на майдане, который действующая украинская власть пополняет в обоснование своего существования.
Причем имена исполнителей и заказчиков таких убийств возможно никогда не будут названы, как в случае со смертью Павла Шеремета, или киллер сам погибнет при задержании, как убийца Вороненкова, унесший с собою на тот свет и имена заказчиков якобы "политического убийства" с откровенно коммерческим подтекстом. Не менее вероятно, что убийц объявят "национальными героями" и под давлением "патриотической общественности" освободят от наказания, как произошло с убийцами Олеся Бузины.
Как ни странно это прозвучит, но у киевских националистов беглые российские оппозиционеры вызывают сегодня ту же неприязнь, что и критики украинской действительности. Дошло до того, что узкую и давно не пополнявшуюся новыми членами компанию эмигрантов и "политических беженцев" из России называют "агентами Кремля" просто по факту наличия российского гражданства. На официальном уровне они признаны бесполезными в деле "борьбы с агрессором за европейские ценности" и, значит, в любой момент могут быть использованы "по назначению".