В Киеве погиб российский журналист Аркадий Бабченко

В Киеве во вторник был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Случилось очередное убийство, ничем не отличимое от десятков "бытовых" смертей, столь привычных в последние годы для украинской столицы, но прозвучавшее особенно громко из-за имени жертвы: Бабченко строил свою карьеру на ненависти к России.

Как следует из пресс-релизов МВД Украины, Бабченко был застрелен неизвестным (возраст 40-45 лет, рост 175-180 сантиметров) на пороге арендованной квартиры, в многоквартирном доме на улице Никольско-Слободской, что в Днепровском - не самом фешенебельном - районе Киева. По первоначальным данным и уже опубликованным фотографиям, ему стреляли в спину в момент, когда Бабченко открыл дверь в квартиру. О происшествии сообщила супруга погибшего журналиста, находившаяся в квартире и услышавшая "хлопки" в коридоре. По официальной версии, он скончался по дороге в больницу. Также сообщается о том, что накануне убийства с камерами наблюдения у дома, в котором жил Бабченко, полиция проводила некие профилактические работы и изымала видеозаписи.

Бабченко в 2017 году покинул родину, жил в Чехии и Израиле, где не смог найти постоянной и высокооплачиваемой работы, и, наконец, в августе прошлого года закрепился в Киеве. Бабченко стал ведущим постоянной рубрики на сетевом телеканале ATR. Он на короткое время - в рамках одной командировки, совмещенной с "волонтерской" деятельностью, продолжил карьеру военного корреспондента, побывав в "зоне АТО", на позициях карательных националистических батальонов, героизировать которые начал еще в 2014 году, сразу после государственного переворота на Украине - "евромайдана", свидетелем и участником которого являлся.

Официально МВД не торопится с выдвижением обвинений, хотя депутат Верховной Рады и бывший советник министра внутренних дел Антон Геращенко уже привычно заявил, что в убийстве лично он ощущает "руку Москвы". Однако даже у самых отъявленных украинских русофобов очередное убийство с политическим подтекстом уже вызывает сомнения. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, ставший, напомним, последним человеком с которым перед убийством в Киеве общался Денис Вороненков - еще один несостоявшийся в России политик, заявил, что знает по меньшей мере от трех деятелях эмигрантской среды, для которых неназываемые люди "подбирают" убийц из числа прошедших войну в Донбассе неонацистов. "Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде. Боюсь, это не последняя смерть", - написал он в Facebook сразу после известия о смерти Бабченко. К такому выводу "оппозиционер" Пономарев, по-видимому, пришел по аналогии - ведь его друга и соратника в "борьбе с Россией" Вороненкова также убил молодой человек, прошедший военную школу в Донбассе в составе неонацистского "добробата".

Убивают в сегодняшнем Киеве с неимоверной легкостью: жертвами киллеров становятся не только журналисты, но и простые граждане Украины, без политического прошлого, просто не приглянувшиеся какому-нибудь "ветерану АТО". Еще выше шансы умереть, если ты публично объявляешь себя "врагом России", подавая тем самым заявку на включение в список "сакральных жертв", открытый еще "на майдане", который действующая украинская власть пополняет в обоснование своего существования: новые смерти нужны ей как укол наркоману, вместе с последующим моментом кратковременной эйфории - антироссийской истерикой.

Украинская полиция пока не знает, кто и из-за чего убил Аркадия Бабченко - с момента убийства не прошло и половины суток. Возможно, имена исполнителя и заказчика никогда не будут названы, как в случае со смертью Павла Шеремета, или киллер сам погибнет при задержании, как убийца Вороненкова, унесший с собою на тот свет и имена заказчиков якобы "политического убийства" с откровенно коммерческим подтекстом. Не менее вероятно, что убийца будет объявлен "национальным героем, и под давлением "патриотической общественности" освобожден от наказания, как убийцы Олеся Бузины. Как ни странно это прозвучит, но у киевских националистов беглые российские оппозиционеры вызывают сегодня ту же неприязнь, что и критики украинской действительности. Дошло до того, что узкую и давно не пополнявшуюся новыми членами компанию эмигрантов и "политических беженцев" из России, называют "агентами Кремля", просто по факту наличия российского гражданства. На официальном уровне они признаны бесполезными в деле "борьбы с агрессором за европейские ценности", и значит в любой момент могут быть использованы "по назначению", как символическая жертва: к знаменательной дате или событию, или просто в рамках очередной антироссийской кампании, как отец и дочь Скрипали. Которым, несомненно, очень повезло, в отличие от бывшего русского журналиста Аркадия Бабченко.