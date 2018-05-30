Путин рассказал о планах по АЭС "Белене"

Россия готова вернуться к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене", если София примет соответствующее решение, заявил президент Владимир Путин после переговоров в Кремле с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

"Переговоры прошли в деловой, конструктивной атмосфере и были весьма результативными", - оценил Путин, назвав Болгарию важным партнером России в Европе и на Балканах. "Открытый содержательный разговор был", - сказал он.

Российский лидер отметил многовековые традиции дружбы и добрососедства, а также культурную и духовную близость народов, подчеркнул, что наша страна внесла ключевой вклад в борьбу болгарского народа за независимость и многое сделала для восстановления ее государственности.

Лидеры подробно обсудили приоритеты и наиболее перспективные направления совместной работы в самых разных областях, особое внимание уделив расширению торгово-экономического сотрудничества. Обстоятельно речь шла о взаимодействие в ядерной энергетике.

"Россия готова вернуться к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене", - объявил Путин. Конечно, если Болгария примет соответствующее решение, и если это будет на рыночных основаниях.

Российский лидер поблагодарил за то, что болгарское правительство поддерживает интерес к русскому языку, и выразил признательность за бережное отношение к нашим воинским мемориалам на болгарской земле. Договорились, что будет спецсоглашение по их охране, сообщил он.