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30.05.2018 17:55
Рубрика: Власть

Путин рассказал о планах по АЭС "Белене"

Текст: Кира Латухина
Россия готова вернуться к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене", если София примет соответствующее решение, заявил президент Владимир Путин после переговоров в Кремле с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
Фото: Роман Щербенков/ СОЮЗ
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"Переговоры прошли в деловой, конструктивной атмосфере и были весьма результативными", - оценил Путин, назвав Болгарию важным партнером России в Европе и на Балканах. "Открытый содержательный разговор был", - сказал он.

Российский лидер отметил многовековые традиции дружбы и добрососедства, а также культурную и духовную близость народов, подчеркнул, что наша страна внесла ключевой вклад в борьбу болгарского народа за независимость и многое сделала для восстановления ее государственности.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Лидеры подробно обсудили приоритеты и наиболее перспективные направления совместной работы в самых разных областях, особое внимание уделив расширению торгово-экономического сотрудничества. Обстоятельно речь шла о взаимодействие в ядерной энергетике.

"Россия готова вернуться к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене", - объявил Путин. Конечно, если Болгария примет соответствующее решение, и если это будет на рыночных основаниях.

Российский лидер поблагодарил за то, что болгарское правительство поддерживает интерес к русскому языку, и выразил признательность за бережное отношение к нашим воинским мемориалам на болгарской земле. Договорились, что будет спецсоглашение по их охране, сообщил он.

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