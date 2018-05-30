О продлении газопровода "Турецкий поток" в Болгарию шла речь на переговорах президента РФ Владимира Путина и болгарского премьера Бойко Борисова в Кремле.

Совсем недавно российский президент принимал болгарского коллегу Румена Радева в Сочи.

"Надеюсь, что и ваш визит, наша с вами сегодня встреча, ваши переговоры в правительстве РФ создадут хорошие условия для развития наших отношений", - сказал болгарскому премьеру Путин.

А они включают и экономику, и политические контакты, и сферу культуры, и гуманитарную область. Одной из главных тем стало сотрудничество в торгово-экономической сфере. Ключевое направление - энергетика. Наша страна - единственный экспортер газа в республику, ежегодные поставки - 3 млрд кубометров.

"Россия готова вернуться к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене"", - объявил Путин. Конечно, если София примет такое решение.

Но главная новость оказалась другой.

"Мы всегда обсуждали с нашими турецкими партнерами вопрос о возможности выхода "Турецкого потока" в Европу, в том числе через Болгарию. И вчера президент Турции господин Эрдоган в нашем телефонном разговоре еще раз это подтвердил. Мы прорабатываем это в практическом плане с турецкими друзьями, с болгарскими, знаю, что создаются определенные транспортные мощности на территории Болгарии. В каком объеме, по каким ценам, это должны уже определять хозяйствующие субъекты", - заявил президент России.

"Путин сообщил нам, что вчера разговаривал с президентом Турции, и никто не возражает против того, чтобы трубопровод "Турецкий поток" продлился в сторону Болгарии", - подтвердил Борисов. По его словам, Болгария будет вести переговоры с "Газпромом", чтобы покупать газ и осуществлять транзит в другие страны. "Сейчас мы можем заявить, что поступать по дополнительной линии газ в Болгарию будет", - объявил он.

Естественно, нельзя было не вспомнить печальную судьбу "Южного потока". "Мы понимаем, и болгарская сторона это прекрасно понимает, что при реализации проектов большого масштаба нужны гарантии, прежде всего финансовые, которые выражались бы либо в суверенных гарантиях правительства Болгарии, либо в соответствующих решениях Еврокомиссии. Другое дело, все понимают, никто не хочет повторять каких-то срывов, все хотят, наоборот, идти вперед", - сказал Путин.

Наша страна - единственный экспортер газа в Болгарию

"Мы сожалеем. Я вижу, что и болгарская сторона сожалеет по поводу срыва проекта "Южный поток", потому что - никто в этом не сомневается - его реализация была бы очень выгодна Болгарии. Но попробуем зайти с другой стороны, в данном случае через Турцию", - объяснил российский лидер.

"Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу. Но старшие, они всегда большие и всегда прощают", - сказал Борисов.

"Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего все время побуждают к тому, чтобы заплатить", - парировал Путин и напомнил, что потери "Газпрома" составили примерно 800 млн евро.

"Я принимаю на себя часть вины за развитие ситуации", - кивнул Борисов.

"Благодарим, что не проявляете злопамятности и не определяете степень вины какого-либо из политиков", - заверил он.

Путин прокомментировал и проект "Южный коридор" из Азербайджана.

"Мы приветствуем диверсификацию поставок энергоносителей на европейский рынок, потому что это создает рыночные условия для работы", - сказал он.

"Единственное, что нас все время беспокоит, и мы всегда дискутируем на этот счет с нашими партнерами в Брюсселе, это то, что рыночные условия подразумевают равные условия для всех. И, насколько мне известно, этому "Южному коридору" в свое время особые были предоставлены льготы, в том числе он выведен из действия Третьего энергетического пакета", - напомнил он.

"Но если это так, то почему такой проект, который, к сожалению, не состоялся, - "Южный поток", почему ему не предоставили такие условия? Чем Болгария хуже, чем другие страны?" - спросил президент. "В конечном итоге, все заинтересованы в том, чтобы складывалась благоприятная ситуация на энергетическом рынке Европы в интересах всех - как продавцов, так и покупателей", - заключил российский лидер.

"Сейчас активно дискутируется вопрос строительства "Северного потока-2". Сколько будет по нему поставляться - вопрос; сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит, - тоже вопрос. Вопрос также, сколько потребуется нашим потребителям", - заметил президент.