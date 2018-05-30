Путин заявил об условиях возврата к строительству болгарской АЭС "Белене"

Россия может вернуться к участию в проекте строительства атомной электростанции "Белене" в Болгарии. При этом речь идет исключительно о рыночных основаниях. Об этом стало известно на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова по итогам их переговоров в Москве.

"Российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене", разумеется, если Болгария примет соответствующее решение и, само собой разумеется - на рыночных основаниях", - цитирует Путина ТАСС.

Станцию "Белене" на берегу реки Дунай на севере страны неподалеку от румынской границы начали строить в 1987 году, но из-за проблем с финансированием проект был приостановлен в 1990-м. С 2005 года Болгария пытается возобновить строительство АЭС, договариваясь об этом с российским "Атомстройэкспортом", однако по ряду причин рестарт так и не произошел.