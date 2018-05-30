Бывшему главе Марий Эл предъявили окончательное обвинение

Адвокатам экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова вручена окончательная редакция обвинительного заключения.

- Маркелову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, два эпизода превышения должностных полномочий и незаконное хранение боеприпасов, - сообщил РИА Новости его представитель Сергей Севрук.

Обвиняемый не признает себя виновным ни по одному пункту, он находится в столичном СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, глава Республики Марий Эл был задержан в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов через посредника принял от учредителей птицефабрики "Акашевская" 234 миллиона рублей в качестве благодарности за покровительство бизнесу. В 2014-2016 году предприятие получило более пяти миллиардов рублей государственных субсидий в ущерб другим сельхозпроизводителям, считают в СК.

Вскоре Леонид Маркелов лишился поста главы региона и членства в "Единой России". Сам он заявляет, что полученные деньги являются частью коммерческой сделки.