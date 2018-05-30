Этого концерта ждали не только поклонники главного "пирата Карибского моря", решившего прокатиться с гитарой по стадионам мира. Но и ушлые продюсеры - на примере Джонни Деппа им было полезно выяснить: выгодно ли собирать звездных актеров в компании с известными музыкантами, чьи лучшие годы уже, впрочем, позади?! Да еще и с программами, составленными в основном из хитов других звезд (Дэвида Боуи, Doors, AC/DC, Motorhead, Spirit и других), зато - делать шоу глянцево, зрелищно, почти как в кино. Нужно ли зрителям такое новое соединение кино и музыки: купят ли они на него билеты?

Не все из поклонников узнают Джонни Деппа, ставшего рокером. Фото: РИА Новости

По сути, Hollywood Vampires - это рок-дискотека 60-70-х. Но Джонни Депп уже с гитарой оказался столь же хорош, ярок и неистов, как при абордаже очередного корабля в "Пиратах Карибского моря". И снова спас всех: музыкантов от провала, а зрителей от предсказуемости - во время концерта девушки писали sms подругам и те прибывали в "Олимпийский" на протяжении всего концерта...

Отчего Джонни Деппа так любят, стало понятно еще перед первым концертом (Hollywood Vampires впервые приехали в Россию, зато сразу в два города - в Москву и в Санкт-Петербург). Артист сразу попросил отвести его в Музей поэта Владимира Маяковского. Там он был приветлив, улыбчив, доброжелателен, эрудирован. Вряд ли кто из иных гастролеров, кстати, вообще знал про существование такого музея. Сотрудниц музея поразило, что Депп знаком с русским авангардом начала ХХ века, да и с творчеством Маяковского. Внимательно слушал, рассматривал экспонаты. А потом был терпелив и душевен на автограф-сессии. Одной фанатке даже поправил сбившуюся прядь волос, перед тем как она стала с ним фотографироваться.

И не важно, что на автограф-сессию надо было покупать билеты. Главнее другое - Депп считался для многих поклонниц воплощением мужчины, которого они хотят видеть рядом: приветливым, доброжелательным, успешным, симпатичным, отчаянным (вспомните тех же "Пиратов Карибского моря"). И Джонни в повседневной жизни оказался таким же, как в кино. И поэтому почти весь партер "Олимпийского" оказался заполнен его фанатками. А уж столько предметов нижнего белья девушки разных возрастов накидали даже растерявшемуся от этого Деппу (никому за два года не досталось столько), что ему впору было открывать и небольшой магазин.

Конечно, Депп в придуманном им с Элисом Купером Hollywood Vampires откровениями на сцене не порадовали. Актер - не виртуоз гитары, поет сипло, да и шоу можно было сделать менее бюджетным, а видео насытить спецэффектам кино. Но зато Джонни показал, что способен на новый риск - уже в музыке. И за это ему апплодировали, кажется, больше всего...

Прямая речь

Элис Купер:

Москва - это как Париж "Приезжая сюда, ты понимаешь, что никакой конфронтации между странами нет. Люди очень дружелюбные. Мне очень нравится Москва, и люди только начинают понимать, как она изменилась с годами. Более открытое общество и классное место, чтобы его посетить. Москва теперь очень напоминает мне Париж".