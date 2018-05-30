Избирательные участки для москвичей откроют прямо на дачах

В Подмосковье в настоящее время идет проверка садоводческих товариществ, целью которой является подсчет москвичей, постоянно проживающих на территории СНТ. После этого власти решат, сколько избирательных участков нужно будет открыть на дачах в сентябре, сообщила на заседании Центризбиркома зампред правительства области Эльмира Хаймурзина.

"Если в поселке круглогодично проживают много избирателей с пропиской в Москве, то, по согласованию со столичными коллегами, на таких территориях будут создаваться мобильные избирательные участки. Будет сделано все необходимое для реализации активного избирательного права граждан", - пообещала Хаймурзина.

Напомним, уже не первый год в сентябре проходит единый день голосования. Дачники не раз сетовали, что для них это не самое удобное время для волеизъявления - идет уборка урожая, и многие не хотят тратить время на поездку в Москву. Поэтому граждане просили организовать избирательные участки в крупных СНТ. В этом году они, наконец, появятся.

На 9 сентября намечены выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Ранее оба региона приняли законы, разрешающие жителям голосовать на соседней территории.