Метро без турникетов
Внимание, "кирпич"
На время ЧМ меняется организация движения вокруг двух стадионов, где пройдут матчи мундиаля: "Лужники" и "Спартак", а также рядом с главной фан-зоной на улице Косыгина на Воробьевых горах. Больше всего изменений "досталось" жителям Хамовников и Тушина, которым пришлось получать в префектурах специальные разрешения на проезд к своим домам. Накануне специально для них было выпущено обновленное приложение "Парковки Москвы", в котором появился отдельный информационный раздел.
С 25 мая, сообщает портал мэра Москвы, больше нет и свободного входа на территорию стадиона "Лужники". Во внематчевые дни туда могут пройти только организаторы чемпионата, обслуживающий персонал и люди с аккредитацией. Во время матча вокруг стадиона организуют пешеходные зоны от станций метро и МЦК, на стадион станут пропускать только по билетам с паспортом болельщика.
С 1 июня вокруг стадионов запрещается въезд на часть улиц (кроме жителей), некоторые двусторонние улицы становятся односторонними, односторонние - двусторонними, на части улиц запрещают проезд в дни матчей, некоторые улицы перекрывают почти на два месяца - до 25 июля. Это касается, в частности, съезда с внешней стороны Третьего транспортного кольца на Новодевичью набережную, улицы Лужники и Лужнецкую набережную, части улицы Косыгина. Также будет закрыто движение на Университетской площади и Университетском проспекте на участках от улицы Менделеевская до улицы Лебедева и от Мичуринского проспекта до Менделеевской улицы. Изменится и порядок парковки, на части мест ее отменят.
На северо-западе Москвы рядом со стадионом "Спартак" на полтора месяца вводится временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от Дубосековской улицы до улицы Свободы - она нужна для бесплатных автобусов, которые повезут болельщиков на стадион. Кроме того, в районе Тушинского тоннеля существующая выделенка переносится из левого пролета тоннеля в правый, водителям станут доступны все три полосы левого пролета.
Автобусы под присмотром
С 1 июня вводится запрет и на въезд некоторых автобусов в Москву. Впрочем, сообщили "РГ" в пресс-службе областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, он не коснется автобусов, работающих на муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных регулярных маршрутах. Кроме того, в Москву смогут въезжать автобусы, оснащенные спутниковой навигацией, идентифицированной в системе ЭРА-ГЛОНАСС. Водители автобусов должны будут передавать треки о своем местонахождении, направлении и скорости в транспортную дирекцию ЧМ по футболу. Также разрешение на въезд будет выдавать управление МВД по Москве.
В области уже устанавливают соответствующие информационные щиты и временные дорожные знаки. Водителей и владельцев автобусов, которым будет запрещен въезд в Москву, просят заранее выбирать маршруты объезда.
Навигация для чемпионов
На МЦК к ЧМ-2018 обновляют навигацию: с платформ исчезли временные наклейки с перечнями станций, а им на смену устанавливают антивандальные лайт-боксы. Кроме того, на платформах наносят и напольную навигацию - обозначают места открытия дверей и остановки вагонов, приспособленных для людей с ограниченными возможностями. Также на станциях МЦК и железнодорожных вокзалах появились наклейки "Фотографировать разрешается" - прежде у некоторых фотографов с охраной периодически возникало недопонимание.
А во всем метрополитене уже наклеили новые схемы линий - на них появились иконки стадионов и главной фан-зоны. Кроме того, к ЧМ в метро откроются десять дополнительных информационных стоек. В дни матчей станции "Спортивная", "Воробьевы горы", "Лужники" и "Тушинская" будут работать после завершения соревнований с открытыми турникетами, чтобы быстрее развезти всех фанатов.
Кроме того, в метро будут работать более 800 англоговорящих сотрудников, помогающих сориентироваться иностранным гостям. В том числе 400 кассиров с уровнем не ниже Pre-Intermediate. Они в кассах, отмеченных стикером "We speak English" (станции Кольцевой линии и станции рядом со стадионами "Лужники" и "Спартак").
Кстати, для болельщиков будет работать и колл-центр: 8 495 539-54-54, с 7 июня по 22 июля там смогут ответить на английском, немецком, французский, испанском и китайском языках.
На вокзале как в аэропорту
С 25 мая по 25 июля ни на одном вокзале Москвы невозможно будет миновать досмотр, а кое-где его придется проходить даже по два раза.
Значительные изменения введены на четырех вокзалах: Курском, Казанском, Ленинградском и Киевском. Новые правила касаются пассажиров как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек.
Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, на Курском вокзале теперь нужно проходить досмотр при выходе и в город, и на платформы. На два месяца закрыт проход между платформами пригородного Горьковского направления и выходом на первую платформу дальнего следования. Тоннель N 3, соединяющий вокзал и улицу Казакова, работает теперь только "на спуск". Чтобы повысить пропускную способность вокзала, открыли дополнительные входные группы.
На Казанском вокзале через контроль необходимо проходить при входе с Комсомольской площади и на выходе на платформы дальнего следования и к пригородным электричкам. Со стороны Новорязанской улицы установлен однократный контроль.
Двойная проверка теперь и на Киевском вокзале - при входе в здание вокзала и на выходе на платформы дальнего следования и к электричкам.
Выход к пригородным поездам со стороны Киевского вокзала и Киевской площади до 25 июля закрыт. Пассажиры электричек проходят контроль в зале пригородных касс. Также досмотровое оборудование появилось при выходе через вокзал на платформы дальнего следования N 9 и N 10.
На Ленинградском вокзале разделили потоки пассажиров, приезжающих из пригорода и идущих с поездов дальнего следования. Между первой и второй платформой турникеты закрыли, благодаря чему пассажиры могут выходить в город без досмотра. Кассы на площадке между Ленинградским вокзалом и выходом из метро "Комсомольская" Сокольнической линии перенесли на площадки вдоль вокзала по пути к пригородным платформам.
Как пояснили "РГ" в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов, введена система "как в аэропорту", когда все пассажиры, отправляющиеся в поездах дальнего следования, должны пройти контроль. К ЧМ-2018 на вокзалах обновили досмотровое оборудование и увеличили пропускную способность от 30 до 70 процентов.
Кстати
На Рижском направлении пригородных поездов, которое проходит рядом со стадионом "Спартак", голосовые объявления теперь звучат на двух языках, русском и английском. Уехать со стадиона можно не только на метро, но и на электричке со станции "Тушино". На ней к ЧМ-2018 сделали капитальный ремонт, тут появились даже платформы с подогревом, а на брусчатку нанесли изображение футбольных мячей.
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