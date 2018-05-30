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30.05.2018 15:27
Проект: В регионах

Калужанам выдадут котлы

30 мая состоялось очередное заседание городской думы. Перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов вручил почетные грамоты председателю комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктору Борсуку, председателю Контрольно-счетной палаты Петру Сергеенко и директору МАУ "Дирекция спортивных сооружений" Владимиру Заикину.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Затем депутаты внесли изменения в городской бюджет, производится перераспределение бюджетных ассигнований в рамках ранее утвержденных параметров. 40 миллионов рублей выделяется на приобретение здания новой школы на улице Минской в микрорайоне Веснушки.

Фото: Калужская городская Дума
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6 миллионов рублей выделяется на выполнение работ по сносу пятиэтажного здания общежития, расположенного по адресу: улица Хрустальная, 20. Здание находится в аварийном состоянии и является прибежищем для антисоциальных элементов, в нем неоднократно возникали пожары. В связи с тем, что в аварийном состоянии находится даже фундамент, реконструкция здания невозможна. После сноса на месте общежития планируется размещение многоуровневой парковки.

2 миллиона 525 тысяч рублей будет выделено на укрепление материально-технической базы МАУ "Дирекция спортивных сооружений". 1 миллион 100 тысяч рублей будет выделено для предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям. 667 тысяч рублей выделяется на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 405 тысяч рублей - на исполнение решений суда по капитальному ремонту жилого фонда. 470 тысяч рублей выделяется на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства. 316 тысяч рублей будет направлено на благоустройство территории учреждения, подведомственного управлению культуры города Калуги. 300 тысяч рублей выделяется на проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия в рамках муниципальной программы "Старый город".

Было принято решение обратиться с законодательной инициативой в Законодательное Собрание Калужской области. Инициатива предусматривает внесение изменений в Закон Калужской области "О налоге на имущество организаций". Данным законом предоставляется право на уменьшение налога для организаций, осуществляющих плановые мероприятия по озеленению территорий городских и сельских поселений Калужской области на сумму расходов, связанных с работами по озеленению. Таким образом, возможность привлечения внебюджетных средств на озеленение за счет льготного налогообложения ограничивается только населенными пунктами, имеющими статус городских и сельских поселений, в этот перечень не попадают Калуга и Обнинск. Законодательная инициатива предусматривает распространение льготы на все категории населенных пунктов Калужской области.

Фото: Калужская городская Дума
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Получили наименования вновь образованные улицы и переулок: улицам присвоены наименования 1-я и 2-я Окраинная, переулок в деревне Воровая получит наименование Успешный. Также были внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества. В план приватизации дополнительно включаются шесть нежилых помещений, планируемые поступления в бюджет от реализации скорректированной программы приватизации составят 90 миллионов 179 тысяч рублей.

В ходе часа контроля была заслушана информация о переводе многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление. В Калуге насчитывается 579 малоэтажных многоквартирных домов, по которым есть потенциальная возможность перевода на индивидуальное отопление. По решению собственников в 2018 году планируется перевести 20 домов, расположенных в д. Шопино, по 11 домам работы находятся уже на завершающей стадии. Перевод на индивидуальное отопление домов со 100% согласием собственников планируется завершить до 30 сентября. Всего из городского бюджета на эти цели выделено 7 миллионов 680 тысяч рублей.

Двухконтурные газовые котлы предоставляются собственникам бесплатно, все расходы, связанные с составлением технического проекта и его согласованием берет на себя городская управа. Остальные затраты по монтажу и подключению собственники несут самостоятельно.

- Необходимо активизировать работу по переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление, - подчеркнул Глава городского самоуправления Александр Иванов, - по состоянию на 28 марта из 579 малоэтажных жилых домов на индивидуальное отопление перешли 62 дома, даже если к концу года их количество увеличится до 82, то этого все равно недостаточно, для жителей порядка 500 домов с 1 января 2019 года тарифы на отопление значительно вырастут.

Как сообщил депутатам начальник управления ЖКХ Виктор Устинов, переход на индивидуальное отопление позволит собственникам сократить расходы на оплату тепла на 50%, кроме того жители больше не будут зависеть от начала и завершения отопительного сезона. В то же время для жителей малоэтажных домов, не перешедших на индивидуальное отопление и не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, с 1 января 2019 года вводится повышающий коэффициент и плата за отопление вырастет в 1,5 раза.

Как выяснилось, установка общедомовых приборов учета тепловой энергии далеко не всегда позволяет уменьшить плату за отопление.

Фото: Калужская городская Дума
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- В микрорайоне Кубяка два дома приняли решение и установили общедомовые приборы учета, затратив на это немалые средства, - рассказала депутат Татьяна Коняхина, - но в итоге суммы платежей за отопление не только не сократились, но даже выросли. Для старых двухэтажных домов характерны высокие теплопотери - нуждаются в ремонте стены и кровля, слабая теплоизоляция, а счетчик учитывает все тепло, поданное на дом.

В итоге наиболее оптимальным вариантом для малоэтажных домов остается переход на индивидуальное отопление.

Председатель комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Александр Одиночников поднял вопрос о значительном повышении тарифа на обслуживание общедомовых счетчиков в ряде домов своего избирательного округа.

- Плата увеличилась почти в три раза, - заявил Александр Одиночников, - управлению ЖКХ следует разобраться в данной ситуации и выяснить причины столь резкого повышения.

Председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская затронула проблему 100% согласия собственников.

- В ряде домов сложилась конфликтная ситуация, - сообщила коллегам Марина Владимировна, - большинство готово перейти на индивидуальное отопление, за исключением одной или двух семей, в результате дом не может быть включен в программу и всем жильцам с января придется платить повышенный тариф за отопление.

Фото: Калужская городская Дума
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По словам Виктора Устинова, в таких случаях ведется индивидуальная работа с собственниками, зачастую они отказываются от перехода в связи со сложным финансовым положением, стороны стараются прийти к компромиссу, собственникам предоставляется возможность оплаты работ в рассрочку.

- Городским властям необходимо приложить максимум усилий для реализации программы, - подвел итоги обсуждения Александр Иванов, - все работы должны быть завершены до начала отопительного сезона - в сентябре, также следует активно вести разъяснительную работу, как в средствах массовой информации, так и индивидуально с собственниками. Калужане должны знать все плюсы перехода на индивидуальное отопление и все негативные последствия, которые ждут жителей малоэтажных домов с января следующего года.

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