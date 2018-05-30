Картой "Тройка" можно будет оплатить такси

К концу года в Москве, возможно, введут оплату "Тройкой" такси и каршеринга. Об этом сообщил замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Надеемся, что в этом году появится такая возможность, пока технически это дорабатываем. Также не исключаем возможности оплаты каршеринга при помощи карты "Тройка"", - цитирует Пронина агентство ТАСС.

Напомним, сейчас по электронному кошельку "Тройка" можно, помимо проезда на транспорте, проходить в зоопарк, планетарий, ездить в аэроэкспрессе, зимой - кататься на катках.