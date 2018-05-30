День защиты детей Москва встретит шествием уличных театров, концертами, кинопоказами и мастер-классами. Продлятся они два дня - 1 и 2 июня. Самые интересные - в обзоре "РГ".

Как сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка", "ядром" детского праздника в ближайшую пятницу станут 13 городских парков. Сад "Эрмитаж" откроет программу "Классным шоу". Зрители увидят фрагменты детских мюзиклов, которые юные артисты готовили целый год. Днем позже пройдет большой фестиваль школ искусств. Организаторы обещают многочасовые концерты. Джазовые хиты на сцене исполнят участники проекта "Голос. Дети", группа Limoncello сыграет на электронных виолончелях, а композитор-неоклассик Никола Мельников - на рояле. Здесь же, в саду, дети попробуют укротить музыкальные инструменты, смастерить народных кукол и раскрасить тарелки, а после еще и продать их на благотворительной ярмарке. Усадьба "Воронцово" в пятницу проведет мастер-классы по балету. После занятий начинающие танцоры покажут на сцене родителям и прохожим, чему научились за несколько часов.

Сразиться в настольный хоккей и футбол и поучаствовать в шоу мыльных пузырей зовет парк "Кузьминки". А в саду имени Баумана запланированы "вкусные" мастер-классы. Здесь ждут не только сладкоежек, но и будущих кондитеров. Им покажут, как правильно декорировать пряники. Сладкие шедевры дети смогут забрать домой и угостить ими родителей. Парк Горького 1 июня на лужайке у летнего кинотеатра "Пионер" устроит семейный пикник с угощениями и шахматным турниром. Двигаться под современные ритмы на танцплощадке желающих научит известный хореограф Евгений Папунаишвили.

В субботу большой праздник развернется в центре Москвы - на Цветном бульваре. Сначала выступят детские ансамбли, затем шествием пройдут персонажи популярных сказок. На отдельной площадке появятся аттракционы и батуты. Не обойдет стороной детский день и ВДНХ. Здесь по 3 июня продлится фестиваль "Мультимир". В 75-м павильоне, который превратится в сказочный мир с конкурсами и интерактивными зонами, соберутся герои мультфильмов "Смешарики", "Маша и медведь", "Лунтик", "Барбоскины". Дети увидят новые серии популярных мультиков и узнают, как они создаются и озвучиваются. Девочки примерят на себя роль русалок - им сделают морской макияж и сфотографируют в декорациях подводного мира. Почувствуют себя дети и настоящими учеными. Им предложат провести опыты с сухим льдом, исчезающими чернилами и радужными кристаллами, растущими прямо на глазах.

конкретно

Какие парки подготовили программу для детей?

- Сад "Эрмитаж";

- Сад имени Баумана;

- Воронцовский парк;

- "Кузьминки";

- "Садовники";

- "Красная Пресня";

- Парк Горького;

- Перовский парк;

- "Фили";

- Бабушкинский парк;

- Таганский парк;

- Лианозовский парк;

- Парк Победы на Поклонной горе.

Кстати

Узнать подробную программу Дня зашиты детей можно на сайтах столичных парков и портале mos.ru.