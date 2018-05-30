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30.05.2018 23:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На такси до "Лужников"

Московские таксисты учатся работать с интуристами
Текст: Светлана Батова
Фото: Константин Завражин
Российская газета - Столичный выпуск №7579 (116)
В Москве в самом разгаре обучение водителей аккредитованных такси, которые смогут подъезжать к стадионам во время матчей чемпионата мира по футболу, в то время как другим автомобилям это будет запрещено делать. Более пяти тысяч человек сейчас проходят курсы английского языка, этикета, основ законодательства и навыков общения с иностранными гостями.

Учеба проходит в Филевском автобусно-троллейбусном парке. Водители аккредитованных компаний такси, а их уже 30, проводят в актовом зале по восемь часов. Учат самые ходовые фразы на английском языке, основы права, этикет, антистрессовое общение. "Наша цель - не выучить за столь короткое время язык в совершенстве, поскольку это невозможно, - говорит замруководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин. - Основная задача - снять психологический барьер при общении с иностранным гостем".

В Подмосковье ужесточат требования к таксистам

Курс прошли больше тысячи человек, остальные должны отучиться к середине июня, началу чемпионата. Каждый в конце занятий проходит тест - без него не получить сертификата, который дает право работать в качестве аккредитованного такси. Во время чемпионата в так называемый периметр безопасности смогут въезжать только такси, прошедшие добровольную аккредитацию. У водителей должно быть разрешение, выданное Москвой или областью, фонарь, таксометр, визитная карточка в салоне, шашечный пояс, отсутствие неоплаченных штрафов, машина не старше четырех лет, детское кресло, возможность оплаты поездки для пассажира банковской картой. Вызвать такое такси можно будет через агрегатора, диспетчерскую или найти на стоянке. Специальное обучение к чемпионату прошли также семьсот контролеров общественного транспорта, 800 сотрудников метрополитена.

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