Список финалистов был сформирован решением Совета экспертов премии под председательством Михаила Бутова из 41 произведения Длинного списка. "Сезон был необычный. Дело в плотности авторов, от которых ты заранее ждешь, что они будут уместны. Через этот ряд громких имен, кажется, невозможно пробиться, но вдруг начинается странное движение. Эксперты начинают давать отзывы весьма доброжелательные на тексты авторов, которых я и не знал", - заявил Михаил Бутов. Также он отметил, что в этом году в связи с отменой Нобелевской премии "Большая книга" - премия с самым большим фондом.

В соответствии с положением о премии эксперты должны были выбрать не более 15 произведений. В результате в финал вышли:

Александр Архангельский "Бюро проверки";

Дмитрий Быков "Июнь";

Алексей Винокуров "Люди черного дракона";

Олег Ермаков "Радуга и Вереск";

Евгений Гришковец "Театр отчаяния. Отчаянный театр";

Ольга Славникова "Прыжок в длину";

Мария Степанова "Памяти памяти";

Андрей Филимонов "Рецепты сотворения мира".

В составе жюри ежегодно работает более ста профес-сиональных литераторов

После объявления Короткого списка начнет работу жюри премии - Литературная академия. В составе жюри ежегодно работает более ста профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей.

Кстати

Сюрпризом стало объявление еще одной литературной награды, лауреатов которой назовут уже в 2018 году, - "Литблог" для лучших книжных блогеров, пишущих о современной русской литературе. Идея премии принадлежит магистрантам программы "Литературное мастерство" НИУ "Высшая школа экономики", которые и войдут в экспертный совет премии под председательством писателя и филолога Майи Кучерской. Они выберут финалистов, а затем жюри, которое возглавит литературный критик и блогер Галина Юзефович, определит лауреата.