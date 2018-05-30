Новости

Видео: Склад в Москве тушили с воздуха и железной дороги 20:45
Клинцевич: Украинская власть хотела поразить мир, и она поразила его 20:36
Пушков назвал "убийство" Бабченко циничным водевилем по-киевски 20:27
Минздрав предложил запретить торговлю табаком 31 мая 19:48
ФК "Кубань" выступил с заявлением о ситуации в клубе 19:43
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ 19:42
Погибшие в ЛНР украинские военные подорвались на собственной мине 19:29
В Петербурге руфер сорвался с Ростральной колонны 19:29
Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России 19:21
"Деловая Россия" предложила вариант защиты жертв западных санкций 18:50
Исполнительница "Лабутенов" Алиса Вокс прокомментировала развод Шнурова 18:48
Кот-оракул из Эрмитажа похудел к ЧМ-2018 18:38
В Туле к 300-летию полиции поставили памятник городовому 18:35
Глава Счетной палаты высказался против повышения НДС 18:33
Лавров и Помпео договорились работать над улучшением отношений РФ и США 18:32
Завербованный СБУ сотрудник РЖД добровольно сдался ФСБ 18:29
"Матч ТВ" и сайт канала покажут все матчи ЧМ 18:22
Кудрин назвал сбережения населения источником инвестиций в экономику 18:20
Лукашенко обратился к выпускникам: Помните - вы нужны своей Родине! 18:20
ФК "Кубань" не получил лицензию и вылетел во второй дивизион 18:16
Видео: В Заполярье ветер сорвал крышу с жилого дома 18:08
США ввели санкции против шести граждан и трех компаний Ирана 17:59
Путин заявил об условиях возврата к строительству болгарской АЭС "Белене" 17:45
Саратовцу сустав заменили протезом, изготовленном на 3D-принтере 17:44
Минский театр приедет на гастроли в Калининград 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Австрия - Россия. Онлайн-трансляция товарищеского матча
30.05.2018 19:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Наш ответ Нобелевке

Определился шорт-лист "Большой книги"
Текст: Федор Косичкин, Людмила Прохорова
Российская газета - Федеральный выпуск №7579 (116)
Накануне открытия фестиваля "Красная Площадь", 30 мая, на торжественном обеде в ГУМе был оглашен короткий список "Большой книги" - ведущей литературной премии страны.

Список финалистов был сформирован решением Совета экспертов премии под председательством Михаила Бутова из 41 произведения Длинного списка. "Сезон был необычный. Дело в плотности авторов, от которых ты заранее ждешь, что они будут уместны. Через этот ряд громких имен, кажется, невозможно пробиться, но вдруг начинается странное движение. Эксперты начинают давать отзывы весьма доброжелательные на тексты авторов, которых я и не знал", - заявил Михаил Бутов. Также он отметил, что в этом году в связи с отменой Нобелевской премии "Большая книга" - премия с самым большим фондом.

Фото: Александр Корольков/РГ
31 мая на Красной площади откроется главный книжный фестиваль страны

В соответствии с положением о премии эксперты должны были выбрать не более 15 произведений. В результате в финал вышли:

  • Александр Архангельский "Бюро проверки";
  • Дмитрий Быков "Июнь";
  • Алексей Винокуров "Люди черного дракона";
  • Олег Ермаков "Радуга и Вереск";
  • Евгений Гришковец "Театр отчаяния. Отчаянный театр";
  • Ольга Славникова "Прыжок в длину";
  • Мария Степанова "Памяти памяти";
  • Андрей Филимонов "Рецепты сотворения мира".
В составе жюри ежегодно работает более ста профес-сиональных литераторов

После объявления Короткого списка начнет работу жюри премии - Литературная академия. В составе жюри ежегодно работает более ста профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей.

Кстати

Сюрпризом стало объявление еще одной литературной награды, лауреатов которой назовут уже в 2018 году, - "Литблог" для лучших книжных блогеров, пишущих о современной русской литературе. Идея премии принадлежит магистрантам программы "Литературное мастерство" НИУ "Высшая школа экономики", которые и войдут в экспертный совет премии под председательством писателя и филолога Майи Кучерской. Они выберут финалистов, а затем жюри, которое возглавит литературный критик и блогер Галина Юзефович, определит лауреата.

Главное сегодня

Путин прокомментировал эпитет "старший брат" по отношению к России
Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ
Захарова прокомментировала появление Бабченко на публике
Турция пригрозила закрыть военные базы для США
В "Газпроме" ответили на принудительное взыскание с него долга