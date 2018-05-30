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30.05.2018 15:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На юго-востоке Москве загорелся склад с макулатурой

Текст: Сергей Бабкин

На юго-востоке Москвы сильный пожар произошел в одной из крупнейших промзон. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы, площадь возгорания достигла 350 квадратных метров. Очевидцы отмечают, что огромный столп черного дыма виден за несколько километров от места ЧП.

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Пожарные подразделения оперативно прибыли к дому №27 на Южнопортовой улице. Выяснилось, что горит склад макулатуры, бумага лежит прямо на улице. По данным очевидцев, к месту ЧП по проходящей рядом железной дороге направляется пожарный поезд.

По уточненным сведениям, задействован также специализированный вертолет и городские поливальные машины. В общей сложности к складу стянуто 18 спецавтомобилей, работают 56 спасателей.

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