На юго-востоке Москве загорелся склад с макулатурой

На юго-востоке Москвы сильный пожар произошел в одной из крупнейших промзон. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы, площадь возгорания достигла 350 квадратных метров. Очевидцы отмечают, что огромный столп черного дыма виден за несколько километров от места ЧП.

Пожарные подразделения оперативно прибыли к дому №27 на Южнопортовой улице. Выяснилось, что горит склад макулатуры, бумага лежит прямо на улице. По данным очевидцев, к месту ЧП по проходящей рядом железной дороге направляется пожарный поезд.

По уточненным сведениям, задействован также специализированный вертолет и городские поливальные машины. В общей сложности к складу стянуто 18 спецавтомобилей, работают 56 спасателей.