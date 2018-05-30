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30.05.2018 23:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вырасти счастливым

На какую помощь могут рассчитывать московские семьи с детьми?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7579 (116)
Более двух миллионов детей и несовершеннолетних подростков проживают в Москве. Как им живется? В чем нуждаются? Эти вопросы находятся постоянно в центре мониторинга, который ведут городские организации социального обслуживания. О мерах поддержки московских семей с детьми журналистам рассказала замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Екатерина Бербер.

- На социальную поддержку семей с детьми в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в 2018 году выделено 59 млрд руб. В числе получателей помощи из этих денег более 135 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 342,4 тысячи детей, - сообщила Екатерина Бербер. Социальные выплаты получают также 209 студенческих семей, где воспитываются 216 детей, и 78,4 тысячи одиноких матерей с 92,2 тысячами детей. Еще 29,4 тысячи семей город поддерживает выплатой ежемесячной компенсации по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства до 23 лет.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Существует в столице и четкая система адресной социальной помощи. Ее получают семьи, столкнувшиеся с трудностями. Решение об ее оказании принимает районная комиссия. Выдается эта помощь в виде электронного социального сертификата на различные покупки. К примеру, на продовольственные товары в этом году будет выдано 99 тысяч сертификатов почти на 200 млн рублей. Примерно столько же денег власти выделят на покупку бытовой техники и на детские товары - 88 тысяч сертификатов на 176 млн рублей.

- Меры социальной поддержки - это целый комплекс, в который входит около 30 видов денежных выплат в виде пособий и компенсаций, - отметила Екатерина Бербер.

Поддержка города в Москве начинается буквально с появления ребенка в семье и до его совершеннолетия. Большой помощью оказался молодым мамам набор "новому москвичу", который получают с начала 2018 года все семьи, где появился малыш. В него входят 44 предмета общей стоимостью 18 тысяч рублей - одеяльце, матрасик, различная одежда, вплоть до соски. Плюс каждая семья получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в размере не менее 3065 руб. на первого ребенка.

Фото: Depositphotos.com
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Действуют также бонусные пособия или региональные выплаты - 5500 рублей за первенца и 14 500 за второго ребенка. Молодые родители - не старше 30 лет, могут получить еще дополнительное пособие, размер которого зависит от того, какой ребенок по счету рождается в семье. К примеру, за первенца выплачивается 5 прожиточных минимумов, то есть чуть больше 82 тыс. руб., за второго малыша - почти 115 тыс. руб., за третьего - 164 260 руб.

Поддержка города в Москве начинается с появления ребенка в семье и до его совершеннолетия

Молодым семьям помогают и морально. Этим занимаются 30 организаций поддержки семьи и детства. Их основная задача - индивидуальная профилактическая работа. Например, выездная "Родительская приемная". Специалисты общаются с подростками во дворах, дают профессиональные консультации по семейным проблемам, обучают пап и мам ответственному родительству через игровую деятельность на детских площадках.

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