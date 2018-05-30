На Щелковском шоссе грузовик столкнулся с автобусом

На Щелковском шоссе грузовик столкнулся с рейсовым городским автобусом. Пострадали пять человек.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, ДТП произошло около дома №103. По предварительной информации, водитель грузовика проскочил на красный свет и врезался в автобус №716. Пятеро пассажиров, в том числе, трое детей, получили травмы.

Обстоятельства аварии выясняют сейчас сотрудники ГИБДД.

Движение в этом месте, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас существенно затруднено. Затор стоит в обе стороны. Пробка в область начинается от 15-й Парковой улицы, в Москву - от Долгого Ледова.