Парламентарии всего мира соберутся на форум в Москве

Парламентарии и эксперты из 97 стран соберутся 4-5 июня, чтобы вместе искать ответы на самые актуальные вопросы. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина на территории Всероссийского выставочного центра в Москве пройдет международный форум "Развитие парламентаризма".

Идею проведения мероприятия поддержал президент России Владимир Путин, к которому с такой просьбой обратились Володин и министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Госдуме рассчитывают, что эта площадка станет традиционной, а в результате дискуссии удастся вывести межпарламентское сотрудничество на новый уровень, сообщил зампред ГД Петр Толстой.

В мероприятии примут участие 66 делегаций из 54 государств, при этом 22 делегации возглавят руководители парламентов. Согласие присутствовать на мероприятии дали и главы авторитетных международных парламентских организаций. В целом число иностранных участников с учетом экспертов составляет почти 600 человек.

Центральной темой форума станет развитие современного парламентаризма, рассказал Петр Толстой. 4 июня мероприятие откроет Вячеслав Володин, планируется выступление и ряда спикеров парламентов других стран.

Затем участники форума продолжат работу в тематических секциях. Одна из тем - развитие цифровой экономики. Как сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, в частности, предстоит обсудить, как синхронизировать законодательства разных стран в сфере блокчейна. Ведь приняв закон на эту тему, РФ столкнется с тем, что в других странах - свои правила, пояснил он. Другая тема - укрепление международной безопасности. Глава профильного комитета Василий Пискарев уточнил, что речь пойдет об унификации законодательств в сфере борьбы с терроризмом, наркоугрозой, киберпреступностью. И, наконец, третья секция в целом будет посвящена совершенствованию национальных законодательств.

По инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова пройдут круглые столы по темам отношений со странами Африки и Латинской Америки. Отдельное мероприятие будет посвящено законодательству в сфере СМИ - безопасности и свободе слова. Не забудут и молодежь - ее проблемам будет посвящено еще одно мероприятие.

Итоги форума будут подведены на пленарном заседании, после которого примут совместную декларацию. Нижняя палата парламента рассчитывает в итоге сформировать "устойчивый круг друзей" в сфере парламентской дипломатии, а форум сделать стержневым событием во внешнеполитической повестке парламентариев. О таких надеждах, в свою очередь, сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, итоговая декларация форума ляжет в основу нового формата взаимодействия. Этот документ призван объединить парламентариев разных стран в их желании искать ответы на вызовы и угрозы.

Спикер Госдумы, кроме того, воспользуется площадкой форума для двусторонних встреч - "на полях" мероприятия их планируется около 15. Не забыли организаторы и о культурной программе - иностранным гостям покажут Кремль, а также пригласят в Большой театр.

А еще парламентариев объединит спорт. После форума, 8 июня, пройдет товарищеский матч по футболу между сборными Госдумы (в привычной роли тренера выступит депутат Валерий Газзаев) и Бундестага.